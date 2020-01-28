美团：外卖无接触配送预计本周覆盖全国 目前已覆盖超100城

站长之家(ChinaZ.com) 1月28日 消息：据新京报报道，今日，美团方面表示，“无接触配送”服务预计本周覆盖全国，此前，美团已在武汉试点该服务，目前已覆盖全国超 100 城。

1 月 26 日，美团宣布在武汉试点推出“无接触配送”服务。据介绍，使用“无接触配送”服务，用户与骑手不直接接触，通过双方协商约定将餐品放在指定位置，避免面对面送餐取餐，尽可能确保安全。

用户在美团外卖下单时可在下单页面备注“无接触配送”并注明外卖存放地点，用户也可通过电话或APP内消息联系骑手，点击“联系骑手”或“致电骑手”，协商将商品放在指定位置。

1月22日，美团外卖发布针对疫情的应急响应措施称，全面排查平台上的野味产品，下线相关商品和商户。在武汉及其他疫情波及地区，为骑手全面配备口罩，并设置专人对佩戴情况抽检，升级站点消毒和测温措施，在站点配备体温计、口罩、消毒液和酒精凝胶。骑手餐箱早晚各消毒一次、每日测量骑手体温，如有异常症状立即停止工作、安排就医并及时报备。

1 月 27 日，美团公益基金会宣布捐赠 2 亿元人民币，设立全国医护人员支持关怀专项基金。基金当前主要针对武汉等疫情防控重点地区的医护人员、全国各地支援湖北的医疗队，基金将和相关专业机构合作展开定向支持帮扶，包括医疗物资采购以及对一线医护人员的人道救助、生活服务保障、关怀激励等。