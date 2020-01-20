“扫一扫”分享到微信

动态

B站UP主捐赠显卡献爱心 互助平台被B站网友暖心刷屏

2020-01-20 16:51 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息：近日，一则《七周年纪念日 我决定卖掉英伟达定制RTX2080ti来帮助粉丝患病的妹妹》的视频在B站广为流传。该视频发布者是在B站拥有百万粉丝的知名游戏UP主籽岷，在收到粉丝任昭福求助信息后，他决定通过义卖显卡为其患重病的妹妹筹措医药费。

5e23cd584b5fe.png

截至目前，这条视频观看量已经超过了 40 万次，获 3400 余人转发，评论数超 3800 条，为这对兄妹加油的弹幕也超过了 6000 条。

据悉，籽岷打算义卖的显卡是由英伟达公司官方为肯定博主在游戏视频方面热爱和成就，赠送印有博主姓名的专属显卡。他称“虽然这块显卡对我来说是独一无二的，但是女儿对于家庭来说也是独一无二的。亲情的价值远高于这块显卡。”他希望用这个显卡去换一个孩子的健康。

5e23cd5897522.png

视频发布后，不少看到视频的B站网友自发涌入到 360 大病救助平台，为孩子捐款和加油打气。截止当前，任昭福妹妹在 360 大病救助平台获得 6000 余次捐助，已筹金额超 11 万元，大多数捐款者来自于B站的网友。

对此，网友纷纷点赞，称应该提倡这样的义卖活动，通过up主的影响力，将爱心传递下去。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

快递 物流 邮政

中国快递业务量连续6年居全球首位 人均使用快递约45件

· 快递 物流 邮政
美团 春运 旅游

美团发布 2020春节旅游消费趋势 “双拼过年”成潮流

· 美团 春运 旅游
囧妈 春节档电影 徐峥

《囧妈》提档引发部分影院工作人员的不满 徐峥致歉

· 囧妈 春节档电影 徐峥
支付宝 共享医药费 健康金

支付宝推“共享医药费” 已捐超1亿元

· 支付宝 共享医药费 健康金
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
SpaceX 前泽友作 BFR火箭

日本富商征女友乘SpaceX游月球 ：要求20岁以上单身女性，爱好世界和平

· SpaceX 前泽友作 BFR火箭
网络诈骗 视频网站 自动续费

女子称被诈骗15元“巨款” 一查是视频网站自动续费

· 网络诈骗 视频网站 自动续费
查看更多
﻿

编辑推荐

最新移动支付数据：支付宝份额以54.5%居首

[数说]· 01月20日

马化腾4天出售500万股腾讯控股股份

[动态]· 01月20日

王兴公布美团领导梯队培养计划 王慧文将于2020年底退休

[动态]· 01月20日

B站UP主捐赠显卡献爱心 互助平台被B站网友暖心刷屏

[动态]· 01月20日

中国快递业务量连续6年居全球首位 人均使用快递约45件

[动态]· 01月20日

科学家研究用捕捉的二氧化碳回收手机电池金属

[见闻]· 01月20日

《囧妈》提档引发部分影院工作人员的不满 徐峥致歉

[动态]· 01月20日

支付宝推“共享医药费” 已捐超1亿元

[动态]· 01月20日

关闭