B站UP主捐赠显卡献爱心 互助平台被B站网友暖心刷屏

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息：近日，一则《七周年纪念日 我决定卖掉英伟达定制RTX2080ti来帮助粉丝患病的妹妹》的视频在B站广为流传。该视频发布者是在B站拥有百万粉丝的知名游戏UP主籽岷，在收到粉丝任昭福求助信息后，他决定通过义卖显卡为其患重病的妹妹筹措医药费。

截至目前，这条视频观看量已经超过了 40 万次，获 3400 余人转发，评论数超 3800 条，为这对兄妹加油的弹幕也超过了 6000 条。

据悉，籽岷打算义卖的显卡是由英伟达公司官方为肯定博主在游戏视频方面热爱和成就，赠送印有博主姓名的专属显卡。他称“虽然这块显卡对我来说是独一无二的，但是女儿对于家庭来说也是独一无二的。亲情的价值远高于这块显卡。”他希望用这个显卡去换一个孩子的健康。

视频发布后，不少看到视频的B站网友自发涌入到 360 大病救助平台，为孩子捐款和加油打气。截止当前，任昭福妹妹在 360 大病救助平台获得 6000 余次捐助，已筹金额超 11 万元，大多数捐款者来自于B站的网友。

对此，网友纷纷点赞，称应该提倡这样的义卖活动，通过up主的影响力，将爱心传递下去。