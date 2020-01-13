滴滴发布2020春节公开信：司机服务费全额给司机

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息：今天滴滴出行公司发布2020春节公开信，滴滴出行表示为缓解节假日供需矛盾，滴滴公布包括“同时呼叫”“春节出行指南”、“春节司机服务费”、“定制春节补贴”四大措施。

在这封公开信中，滴滴出行公司表示，2020年春节期间，“春节司机服务费”全额给到司机。 1 月 21 日- 2 月 3 日(农历廿七至大年初十)期间，根据城市供需预测情况，乘客在呼叫快车(含拼车)、优享、优步、专车时，需额外支付春节司机服务费，每单最低 1 元，最高 9 元。滴滴代驾也将根据城市收取6. 6 元、 8 元、8. 8 元和9. 9 元不等的春节司机服务费。春节司机服务费全部给到司机，平台分文不取。

以下为滴滴春节公开信全文：

希望这四个办法让春节出行更顺心

春节将近，根据滴滴出行平台数据预测， 2020 春节期间打车依旧会不太容易。 1 月 21 日- 2 月 3 日(农历廿七至正月初十)，全国平均打车成功率将下降16%。其中， 1 月 24 日- 1 月 26 日(农历除夕-正月初二)、 1 月 31 日(正月初七)，将是打车最难的 4 天。

为了让乘客在春节期间出行更容易、司机师傅劳有所得，滴滴一直在积极探索并尝试各类举措。 2020 年，滴滴将延续 “同时呼叫”、“春节出行指南”、“春节司机服务费”等措施，并额外为春节服务市民的司机师傅提供多种奖励，希望能让大家的春节出行更顺心：

“同时呼叫”功能拓展至全国 170 城。乘客可使用此功能同时呼叫出租车与网约车(拼车、快车、优享、优步、专车、豪华车)。

在全国 296 城市上线“春节出行指南”。 1 月 17 日起，乘客可以在滴滴出行APP查看“春节出行指南”，了解过去一天打车平均成功率、打车难易时间段、热门商圈等信息，方便乘客合理安排行程。

“春节司机服务费”全额给到司机。 1 月 21 日- 2 月 3 日(农历廿七至大年初十)期间，根据城市供需预测情况，乘客在呼叫快车(含拼车)、优享、优步、专车时，需额外支付春节司机服务费，每单最低 1 元，最高 9 元。滴滴代驾也将根据城市收取6. 6 元、 8 元、8. 8 元和9. 9 元不等的春节司机服务费。春节司机服务费全部给到司机，平台分文不取。

发放“吉祥”红包等多种春节司机奖励。滴滴将在日常司机奖励的基础上，在 1 月 17 日至 2 月 8 日向全国 280 余城市的司机发放“吉祥”红包、全天或高峰期奖励等多种奖励。我们也提醒广大司机师傅合理安排休息时间，谨防疲劳驾驶。

滴滴已经在日本、澳大利亚多城市以及中国香港开通了服务，乘客朋友可以在当地直接使用滴滴出行APP，滴滴提供中文界面、全天候中文客服，还可以在APP内使用文字互译功能与当地司机沟通。

此外，滴滴已成立“双节(元旦、春节)安全工作指挥部”，积极响应并配合主管部门的春运安全出行部署，并推出司机疲劳驾驶识别和提醒、酒后乘车报备等六项安全举措守护春运。我们也提醒大家拒绝任何线下交易，出行前查阅“安全须知”，添加紧急联系人，并向亲友分享行程。

春节期间，回家团圆，安全第一。感谢司机师傅们在春节期间坚守服务，同时，滴滴呼吁司乘之间互相理解，文明出行，希望每一个行程安全、顺心。

春节出行小贴士：

前往机场火车站，预留时间提前规划行程;

APP可查询价格标准，拒绝线下加价行为;

酒后打车，务必确保有清醒亲友陪同;

下车一定带好个人随身物品和后备箱行李。

*请在滴滴出行APP上查看当地春节司机服务费详情

滴滴出行

2020.01.13