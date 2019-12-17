中国“数字一线城市”排名出炉 第一毫无悬念

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息：12 月 17 日，中国城市科学研究会智慧城市联合实验室发布了《 2019 城市数字发展指数报告》，报告显示，杭州稳坐数字一线城市第一把交椅，上海、武汉、深圳、北京、郑州、广州、南京、宁波、青岛等城市进入榜单前十。

据中国新经济研究院发布的全球城市生活便捷度报告显示，杭州的城市生活便捷度和效率全面超越东京、纽约、柏林、巴黎和伦敦。在杭州，人们出门办事永远只有一句话：你扫我还是我扫你?不论是街边小摊还是大型商超，都可以通过手机扫码完成支付。

杭州在数字发展上一直走在全国前列，不仅是全国最早实现“扫码乘车”、电子社保卡全流程就医的城市，还拥有全国首个城市大脑、首家跨境电子商务综合试验区。

截至 2018 年，杭州数字经济连续十四个季度保持两位数以上增长，对全市经济增长的贡献率超过50%; 163 家上市企业中，数字经济领域企业占据半壁江山。

报告中，郑州同样显示了巨大的发展潜力。郑州 2018 年GDP排名 17 位，但在数字发展总指数上却排名第6，跻身一线。 4 个一级指标中，郑州在数字生活指标上排名全国第二，全国领先。