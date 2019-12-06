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优酷报告：90后成高清经典核心人群，人数超6000万

2019-12-06 14:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息：12 月 6 日，优酷发布高清经典消费报告。报告显示， 6 至 11 月，优酷移动端看高清老片用户同比增加18.2%，观看时长同比增长21%，上亿网友人均每天看 1 小时。

其中， 90 后成为观看高清经典的主力群体，人数超过 6000 万，贡献了42.7%的观看时长。尽管再有 1 个月，第一批 90 后才满 30 岁，但作为互联网原住民，他们对经典文化同样有着极大的热情和好奇心，常在经典桥段里打卡。胡歌、周星驰的作品被观看次数最多，金庸武侠片也成了他们的心头好。

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2000 年以来，国产剧几乎每年都在万集以上，但精品国剧限于当初的设备和技术条件，普遍清晰度较低，无法满足高清观看的需求。

今年 6 月，优酷上线了高清专区，通过AI和超分技术修复了《西游记》、《还珠格格》、《士兵突击》、《倚天屠龙记》等一批精品剧，如今高清修复片库超过 2000 余部。《北平无战事》、《还珠格格1》、《乡村爱情交响曲》的用户同比增长178%、172.4%和105.4%。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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