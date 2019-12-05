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淘宝发布《90后惜命指南》 近期平台枸杞销量上涨355%

2019-12-05 14:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息：还有 20 多天，第一批 90 后就要步入 30 岁了。作为“怕死又作死”的群体代表，这届 90 后一边“敷着最贵的面膜，吃着最贵的保健品”，一边“熬着最晚的夜”。今天，淘宝发布《 90 后惜命指南》，通过一系列数据揭露 90 后背后的健康焦虑。

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数据显示， 90 后的健康焦虑更重于 80 后甚至 70 后，随着 30 岁即将到来，他们在淘宝天猫平台的健康养生消费水涨船高，药补、食补、运动和医疗手段多管齐下，“花式惜命”已经成为 90 后日常开支中必不可少的一部分。

最近三个月，燕窝和食用阿胶糕在淘宝天猫平台的销量分别增长了146%、232%。而作为中年保温杯必备“补品”，枸杞的销量也是噌噌往上涨。数据显示，近段时间，淘宝天猫上枸杞的销量增长了355%，购买者中， 90 后占比近三成。

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除了食补之外，运动也必不可少。数据显示，肩颈按摩仪、跑步机、筋膜枪等健身器材在淘宝天猫上销量分别增长了253%、52%和300%，而购买者中超半数都是 90 后。

更有意思的是，因“不敢看体检报告”引发热议的 90 后，也是淘宝平台上最热衷于购买体检套餐的人群。数据显示，近 4 成 90 后近期购买了体检套餐。不过，他们怕死又作死。数据显示，那些拼命购买燕窝、阿胶的用户和“夜猫子”恰好是同一群人。

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数据显示， 90 后买养生产品的高峰时间是每天的 12 点以后，每当夜生人静，就到了 90 后则将阿胶、黑芝麻、保健品装进自己的购物车完成“心理养生”任务的时间，堪称“购物式惜命”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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