“扫一扫”分享到微信

数说

探探发布95后恋爱报告 超六成认为网恋比相亲脱单更有效

2019-08-06 10:28 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

情侣 婚恋 结婚

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今天，社交平台探探发布了《 2019 年 95 后恋爱报告》，针对全国单身用户的择偶标准、年龄、收入、婚恋观等做了全面的分析。报告显示， 95 后的婚恋观要比大家想象得更加切实，他们既要玫瑰也要面包。

报告显示，相较于男生， 95 后女生对另一半的收入要求更高。报告显示， 4 成的受访女生都表示希望恋人月收入在 1 万元以上，是全国平均工资的1. 5 倍。其中，多数要求恋人月收入在 1 万以上的受访者都集中在上海、北京、福建、广东、浙江、海南、重庆、湖南、江苏、四川等地区。

1.jpg

虽然 95 后对另一半经济上有要求，但他们在恋爱中也更舍得花钱。报告显示， 95 后平均每月恋爱支出占月收入的47%，远高于 80 后、 90 后。其中， 7 成以上 95 后表示每月愿意在恋爱上花费 2000 元左右，一年下来至少也要花费2. 4 万元左右。这意味着平均每个月要给女朋友买 7 支一线奢侈品口红，或是每月送男友一个Switch游戏机。北京、上海地区 95 后在恋爱中最大方，恋爱中送过最贵的礼物超 1 万元以上。

2.jpg

在婚恋观上， 95 后观念更加开放、自主。在 95 后的爱情观里，年龄从来不是问题。报告显示，超九成男生接受姐弟恋，并且五成左右接受恋爱中5- 10 岁年龄差，小狼狗已成恋爱主流。

4.jpg

在脱单方式上， 95 后依然相信“一见钟情”。数据显示，66.2%的 95 后认为：与其被动相亲，不如主动网恋。网恋比相亲脱单更有效。其中，广西、广东、吉林地区对网恋认可度最高，近 7 成 95 后认为网恋比相亲更加高效且靠谱。他们大多数人要求结婚要有自己的房子，最理想的结婚年龄为26. 5 岁，其中女生比男生更在意 30 岁前能结婚。

5.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

互联网安全报告 网络钓鱼 金融 Akamai

Akamai 2019年互联网安全报告：66%网络钓鱼域直接瞄准消费者

· 互联网安全报告 网络钓鱼 金融
快递

国家邮政局： 7月快递业务收入预计完成 605 亿元 同比增长25.6%

· 快递
恋爱观 网恋

95后恋爱观：超半数认为网恋比相亲靠谱 7成认为约会花费应AA

· 恋爱观 网恋
搜狗 搜狗财报

倔强搜狗，后劲十足

· 搜狗 搜狗财报
支付宝 支付宝锦鲤 信小呆 环球旅行

支付宝锦鲤信小呆自称压力大 网友：这种压力我好想有

· 支付宝 支付宝锦鲤 信小呆
网络诈骗 微信 网恋 诈骗

女子一人分饰四角诈骗250万 同时操作3部手机4个微信

· 网络诈骗 微信 网恋
外卖 垃圾分类 羊肉串 奶茶

被垃圾分类逼疯的上海人 点外卖奶茶珍珠按颗算，羊肉串变羊肉吕

· 外卖 垃圾分类 羊肉串
女主播 直播 斗鱼 声优

女主播直播出bug秒变大妈脸 男粉丝吓到销号，曾为其打赏10万

· 女主播 直播 斗鱼
运营商 基站 网络

小区遭三大运营商集体断网 网友：合力打造零辐射小区

· 运营商 基站 网络
索尼 空调

索尼推出穿在身上的空调 网友：中医专家发出湿气警告

· 索尼 空调
查看更多
﻿

编辑推荐

王小川：头条已经在挤压搜索相关广告的市场空间

[见闻]· 08月06日

SpaceX将提供“卫星拼车”服务，顺带小型卫星一起上天

[见闻]· 08月06日

伽马数据：我国电竞用户规模超5亿 人才缺口达100万

[数说]· 08月06日

美图注册meitu商标遭驳回 因与魅族商标相似?

[产权]· 08月06日

尴尬！谷歌搜索意外展示子弹配件广告 违反自家政策

[见闻]· 08月06日

探探发布95后恋爱报告 超六成认为网恋比相亲脱单更有效

[数说]· 08月06日

小米 5G 手机通过认证：或为小米 9 Pro，支持 45W 快充

[见闻]· 08月06日

郭明錤：苹果2021年可能在iPhone带回Touch ID功能

[见闻]· 08月06日