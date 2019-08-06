探探发布95后恋爱报告 超六成认为网恋比相亲脱单更有效

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今天，社交平台探探发布了《 2019 年 95 后恋爱报告》，针对全国单身用户的择偶标准、年龄、收入、婚恋观等做了全面的分析。报告显示， 95 后的婚恋观要比大家想象得更加切实，他们既要玫瑰也要面包。

报告显示，相较于男生， 95 后女生对另一半的收入要求更高。报告显示， 4 成的受访女生都表示希望恋人月收入在 1 万元以上，是全国平均工资的1. 5 倍。其中，多数要求恋人月收入在 1 万以上的受访者都集中在上海、北京、福建、广东、浙江、海南、重庆、湖南、江苏、四川等地区。

虽然 95 后对另一半经济上有要求，但他们在恋爱中也更舍得花钱。报告显示， 95 后平均每月恋爱支出占月收入的47%，远高于 80 后、 90 后。其中， 7 成以上 95 后表示每月愿意在恋爱上花费 2000 元左右，一年下来至少也要花费2. 4 万元左右。这意味着平均每个月要给女朋友买 7 支一线奢侈品口红，或是每月送男友一个Switch游戏机。北京、上海地区 95 后在恋爱中最大方，恋爱中送过最贵的礼物超 1 万元以上。

在婚恋观上， 95 后观念更加开放、自主。在 95 后的爱情观里，年龄从来不是问题。报告显示，超九成男生接受姐弟恋，并且五成左右接受恋爱中5- 10 岁年龄差，小狼狗已成恋爱主流。

在脱单方式上， 95 后依然相信“一见钟情”。数据显示，66.2%的 95 后认为：与其被动相亲，不如主动网恋。网恋比相亲脱单更有效。其中，广西、广东、吉林地区对网恋认可度最高，近 7 成 95 后认为网恋比相亲更加高效且靠谱。他们大多数人要求结婚要有自己的房子，最理想的结婚年龄为26. 5 岁，其中女生比男生更在意 30 岁前能结婚。