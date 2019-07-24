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蒋凡：淘宝直播村播计划启动百日 参与用户已超2亿

2019-07-24 17:12 稿源：站长之家  0条评论
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淘宝、淘宝双十二

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:7 月 23 日晚，淘宝和天猫总裁蒋凡在 2019 脱贫攻坚公益直播盛典上宣布，淘宝直播村播计划启动 100 天之内，已经有超过 2 亿用户参与，越来越多的人走进直播间为贫困县带货。

资料显示，淘宝直播上线于 2016 年 3 月，是阿里巴巴推出的直播平台。今年 3 月，淘宝正式启动“村播计划”，希望通过直播带货的方式帮助农民脱贫。截至目前，淘宝直播村播计划已覆盖全国 31 个省市自治区、 270 个县，共开展村播近 5 万场，参与用户超过 2 亿。 

据淘榜单数据显示，今年 5 月，老坛泡菜姐在大山里卖泡菜，凭借淘宝直播年收入从一千到百万。

就连村官们也纷纷加入了村播扶贫的行列中来。截至目前，已有近百名县官试水做了主播，在淘宝直播间里为自己县的农产品“代言”。仅公益直播盛典当天，就有 12 位县官参与了公益直播，并在 3 小时内卖出了 1600 多万元农产品。

为鼓励更多人加入到“为贫困县带货”的行列中，淘宝直播还发起了“主播公益时”项目，让主播们助力扶贫攻坚的公益影响力变得更具体、更真实。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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