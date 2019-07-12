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华为发布《2018年可持续发展报告》：5G单基站能耗比业界平均水平低20%

2019-07-12 11:04 稿源：站长之家  0条评论
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华为

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:今天上午，华为发布了《 2018 年可持续发展报告》。报告显示，一直以来，华为通过技术创新的力量、通过绿色产品的设计践行可持续发展的战略。

在节能减排方面，华为通过芯片工艺设计、系统软件、专业服务以及先进的硬件材料和散热技术，整体上实现5G单基站能耗比业界平均水平低20%。报告显示，华为共有 6 款手机产品获得最高等级UL110 绿色认证，其退货产品再利用率达到82.3%。 2018 年华为使用了9. 32 亿千瓦时清洁能源电量，实现二氧化碳减排约 45 万吨。此外，华为还主动建设全球终端产品回收体系，目前已建成 1300 多家回收中心，覆盖 48 个国家和区。

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数字包容方面，华为" Three-Star"解决方案助力联接 1 亿农村人口。 2018 年，仅华为RuralStar解决方案就已累计为 4000 万农村人口提供了网络覆盖。为保障全球 30 多亿人口的通信畅通，华为为 170 多个国家和地区铺设了 1500 多张网络，并提供7× 24 小时技术服务。

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在安全方面，华为计划用 5 年时间投资 20 亿美元提升软件工程能力，目前，华为已与全球 3400 多家供应商签署网络安全协议，主力产品获得 11 个国际相关安全认证。

和谐生态方面， 2018 年华为在全球开展了 177 个社区公益项目，在全球 60 多个国家和地区的 557 所高校设立华为CT学院。“未来种子”项目十周年，共有 108 个国家和地区的 4700 多名学生来到华为参加学习。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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