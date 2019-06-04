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马云A股狂买1000亿 恒生电子表现亮眼

2019-06-04 17:07 稿源：站长之家  0条评论
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阿里巴巴

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站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:据中国基金报消息， 6 月 3 日，武汉中商宣布，居然之家拟借壳武汉中商上市，阿里巴巴作为二股东现身其中。公告披露，交易完成后阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领持股比例为14.37%。

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2018 年 2 月阿里巴巴曾向居然之家投资54. 53 亿元，是居然之家的第二大股东。

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有意思的是，近年来阿里系布局A股已超千亿元。据不完全统计，近年由阿里系直接投资的A股公司合计达 23 家，初始投资额逾 1000 亿元。

2016 年 6 月，阿里巴巴以282. 33 亿元入股苏宁易购18. 61 亿股，占苏宁易购总股本的19.99%。

今年 5 月 15 日，红星美凯龙发布公告，其发行的43. 594 亿元可交换债券获得阿里巴巴全额认购，阿里巴巴获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。

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今年 5 月 27 日，聚焦于智能安防及智慧交通业务的前方科技获得阿里网络 36 亿元入股，次日，前方科技开盘封死涨停板，封盘资金量高达 10 亿元。

快递布局方面， 2015 年，阿里巴巴 51 亿战略投资了圆通速递; 2018 年，阿里巴巴3. 8 亿美元投资中通快递;今年 3 月，阿里巴巴以46. 65 亿元入股申通快递。

此外，马云也积极投资A股影视传媒：包括华谊兄弟、分众传媒、万达电影、华数传媒、光线传媒等。

阿里在A股市场投资版图中，最赚钱的当属恒生电子。 2014 年 3 月，浙江融信以32. 99 亿元现金受让恒生集团100%股份。目前，马云持股部分总市值近 106 亿，豪赚 73 亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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