视觉中国年报出炉:2018年净利润3.21亿元 胜诉收入占比不到1%

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站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:在经历黑洞照片版权风波之后，今天凌晨，视觉中国公布了 2018 年年报。根据数据显示，视觉中国的版权生意收入十分可观。 2018 年，视觉中国实现营业收入9. 88 亿元，净利润3. 21 亿元，同比增长10.45%。

数据显示，仅 2017 年，视觉中国就有超过 30 万的签约供稿人，平台图片超 2 亿张。海量的内容为其高筑竞争壁垒。截至 2018 年末，视觉中国直接签约客户数量超过 14000 家，通过互联网平台进行内容授权的用户近 33 万。

然而，视觉中国需要支付给摄影师的费用却极低。据财经探海披露的数据显示，摄影师能够从一张图片中获得的分成仅占图片售价的30%。也就是说平台拿走了图片销售收入的 7 成。

视觉中国在年报中称， 2018 年“视觉内容与服务”实现营业收入 7. 82 亿元，同比增长 33.95%，核心主业占上市公司总收入 79.15%。值得注意的是，虽然视觉中国做的是图片“维权”生意，但其通过法律诉讼胜诉的判决金额占比不到主营业务收入的1%。