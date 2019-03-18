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腾讯发布反诈骗白皮书 男人受骗比例是女人的2倍

2019-03-18 11:21 稿源：站长之家  0条评论
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诈骗，电信诈骗，网络诈骗

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:今天上午，腾讯发布《腾讯 110 反诈骗白皮书》，用数据告诉大家一些欺诈冷知识。不看不知道，一看吓一跳。在 2018 年发生的诈骗事件中，网络诈骗竟占了72%。

更耐人寻味的是，在受骗群体中，最容易受骗的除了老人，还有不少单身男性。据数据显示，受骗群体中，男性占比达68%，是女性的 2 倍。他们主要以情感类、金融类诈骗受害者居多;而女性则以生活类诈骗受害者居多，占比达32%。也就是说，和大家主观认识不同，男性(特别是单身男性)比女性更容易被骗。

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此外，宝妈、学生等防范意识也较低，也是容易受骗的群体之一。他们大多容易陷入兼职诈骗、返利诈骗等陷阱，妄想轻松“月入过万”是他们的常见特征。

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以下是常见的几种诈骗手法，希望大家能够提高警惕：

1.交易诈骗

通过售卖普通商品如服饰、日用品宠物、普通虚拟物品等，在收款后赤发货实施诈骗的行为。

2.色情诈骗

以提供上门服务或售卖色情资源为由，要求支何服务费，车费，道具踌等各种费用，实施诈骗。

3.仿冒诈骗

通过冒充伪装领导亲友、机构单位等身份实施诈骗。

4.兼职诈骗

以高佣金招聘网络兼职，诱骗入职费，刷单本金、代理费等，实施诈骗。

5.盗号诈骗

通过盗取他人账号，以被盗帐号本人的身份向其好友借钱，实施诈骗。

6.返利诈骗

以返利获高额资金或购物返利获高值的商品，诱导受害人参加活动，实施诈骗。

7.金融信用诈骗

以办理金融服务货款、信用卡、投资理财等的名义，收取腦务费、会员费等，实施诈骗。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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