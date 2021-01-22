谷歌关闭了通过气球提供互联网服务的企业Loon

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谷歌关闭了通过气球提供互联网服务的企业Loon

2021-01-22 17:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:谷歌的母公司Alphabet已经证实将关闭Loon，Loon旨在通过高空气球向世界偏远地区提供无线互联网连接。Loon的首席执行官Alastair Westgarth表示，决定关闭该合资公司的原因是缺乏自愿的合作伙伴以及围绕这一努力无法建立可持续的商业模式。

谷歌 (3)

他在发布此公告的博客文章中说:“尽管我们在此过程中找到了许多愿意的合作伙伴，但我们还没有找到降低成本以建立长期、可持续业务的方法。开发根本性的新技术具有内在的风险，但这并不能使信息的传输变得容易。”

2020年，这家公司宣布在肯尼亚启动一个由35个气球组成的飞行航空队伍，向Telekom Kenya订阅用户提供超过50000公里范围的互联网服务。最近，该公司已开始部署新的导航系统，该系统能够学会自己如何比原始导航系统更好地导航气球。

在肯尼亚启动第一个商业项目之前，Loon这个项目已获得美国联邦通信委员会（FCC）的实验许可，允许30个Loon的气球飞跃波多黎各和和美属维尔京群岛。

Loon计划开始于2012年，之前是谷歌“X部门”的一部分。在2018年，它与谷歌的无人机业务Wing一起被剥离为Alphabet旗下的独立公司。在2019年，Loon从软银的愿景基金获得了约1.25亿美元。

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