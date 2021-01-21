Vivo X60Pro+参数正式公布：骁龙888、增强版LPDDR5和增强版UFS3.1

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:在今天晚上举行的Vivo X60 Pro+发布会上，官方一开始就公布了这款手机的完整参数信息，vivo X60 Pro+搭载骁龙888、增强版 LPDDR5 和增强版 UFS3.1的组合。

（图源：Vivo官方微博）

vivo X60 Pro+使用的高通骁龙888 SoC采用5nm制程工艺，拥有 Cortex-X1 超级内核，其Adreno660 架构的 GPU，图形渲染速度提升35%，能效提升20%，同时还辅以增强版 LPDDR5 和增强版 UFS3.1。

屏幕参数方面，vivo X60 Pro+的屏幕的平均色彩偏离度< 5 时，色彩误差便难以察觉，而vivo X60 Pro+的实测平均ΔE≈0.506，同时支持120Hz刷新率、240Hz触控采样率、1300nit局部峰值亮度、6000000: 1 对比度、P3 广色域、HDR10+。

机身及颜色：vivo X60 Pro+采用深海蓝与经典橙两款配色，同时还采用高档素皮材质。

后置摄像头方面，vivo X60 Pro+采用双主摄，1/1.3''GN1 超感光主摄，拥有OIS光学防抖和f/1. 57 超大光圈，第二个主摄为114°超广角微云台主摄。在主摄镜头方面，vivo X60 Pro+主摄采用复合多层镀膜+纳米晶体结构镀膜，每一枚镜片的正反两面均有镀膜覆盖，其中纳米晶体结构镀膜更是在手机中的首次应用。