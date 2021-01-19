特斯拉支付1亿欧元保证金，等待柏林超级工厂的全面许可批准

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:特斯拉向德国勃兰登堡相关部门提交超级工厂扩建计划，同意向当地政府支付一亿欧元的保证金，寻求当地批准特斯拉柏林工厂的全面建设计划。

勃兰登堡环境部发言人弗雷克·泽尔特（Frauke Zelt）说:“特斯拉和勃兰登堡环保部门达成协议，特斯拉接受当地政府要求其为超级工厂支付保证金的要求。”保证金是这家电动汽车制造商与环境办公室达成的协议的一部分。特斯拉提供保证金的截止日期最初是12月17日。

但是，特斯拉无法满足要求，因此柏林超级工厂的工作被暂停。最初，国家环境局不希望将截止日期延长至1月4日。后来，勃兰登堡将截止日期延长至1月15日，此前特斯拉通过“安慰函”保证了所有早期建造许可证的保证金。

据悉，万一环境部门不同意特斯拉工厂的建设许可，这笔一亿欧元的押金可能会用于拆除柏林工厂的建筑。

到目前为止，柏林超级工厂的Model Y生产工厂的建设已通过一系列临时许可或早期批准。预计环境部门将在2月下旬至2月初之间就特斯拉的柏林超级工厂许可证达成最终决定。

特斯拉柏林超级工厂将在欧洲开始生产Model Y汽车。根据埃隆·马斯克的说法，这座工厂的主体建筑物高达五层楼。德国柏林超级工厂在运营的最初几年中，每年将增加50万辆汽车的产量，最终达到一个较高的年产能水平。