特斯拉美国部分门店未展示Model S和Model X，暗示将发布新款

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:电动汽车社交论坛上，有人表示，特斯拉美国一些展厅缺少Model S和Model X的车型展示，而在上个月弗里蒙特工厂停产了两款旗舰车型的生产线，这似乎表明特斯拉即将更新以上这两款车型。

有用户表示在特斯拉的斯坦福展厅现在仅展示Model3和Model Y两种车型，之后美国其他地区的用户也发现了类似的现象，包括洛杉矶Century City也没有了两款高端车型的展示。

长期以来特斯拉Model S都是该品牌主打推荐的一款车型，如今从部分展厅里消失引起了部分电动汽车人士的猜测。认为特斯拉可能准备为两款旗舰汽车推出更新的设计型号，也可能是其中电池组的变化。

特斯拉Model S和Model X长期以来一直都是特斯拉的旗舰级型号，不过这两款车型由于推出的时间较早，部分技术可能在如今看来会比较旧。尤其是电池部分，在如今更新迭代如此迅速的情况下，特斯拉Model S和Model X看起来就十分需要更新换代。

有消息称，特斯拉在2020年12月24日关闭了Model S和Model X生产线。特斯拉首席执行官马斯克在一封电子邮件中指出，该车的生产线将于1月11日重新起启用。目前美国弗里蒙特工厂是Model S和Model X的主要生产地点，或许在关闭生产线的这段时间内，特斯拉对产线进行了升级改造。