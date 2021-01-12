2020胡润世界500强榜单发布 蔚来成价值增长最快企业

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:今日，胡润研究院发布了《2020胡润世界500强》榜单，上榜企业总价值327万亿元，企业平均价值同比增长高达25%，达到6600亿元。美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家，法国和英国各21家。中国是世界涨幅最快的国家，51家上榜企业总价值比去年增长73%，达到35万亿元。
苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊，价值均超过10万亿元。Alphabet排名第四，价值8万亿元。特斯拉冲进前十，价值增长至去年8倍，达到3.6万亿元，排名第九。
值得一提的是，价值涨幅前20名中共有7家中国企业，中国电动汽车制造商蔚来是榜单上价值增长最快的，增长至去年23倍，达到4039亿元。其他还包括比亚迪（增长3600亿元）和小鹏汽车(增长2200亿元)。贝壳、拼多多、思摩尔和农夫山泉也同时上榜。
行业分布方面，金融服务业以97家公司领跑，其次是医疗健康，有54家。接下来是能源、软件与服务、消费品、零售和食品饮料行业。
排名
公司
价值（亿元人民币）
涨幅
国家
城市
主要行业
1
苹果
139，900
89%
美国
Cupertino
消费电子
2
微软
108，200
45%
美国
Redmond
软件与服务
3
亚马逊
106，300
80%
美国
Seattle
零售
4
Alphabet
80，500
40%
美国
Mountain View
传媒和娱乐
5
脸书
53，900
43%
美国
Menlo Park
传媒和娱乐
6
腾讯控股
47，200
76%
中国
深圳
传媒和娱乐
7
阿里巴巴
47，000
31%
中国
杭州
零售
8
伯克希尔哈撒韦
36，200
4%
美国
Cumberland
投资
9
特斯拉
36，000
760%
美国
Palo Alto
汽车及汽车零部件
10
维萨
30，700
32%
美国
Foster City
金融服务
11
台积电
29，400
70%
中国
新竹
半导体
12
沃尔玛
28，600
28%
美国
Bentonville
零售
13
三星电子
26，400
39%
韩国
Yeongdeungpo
消费电子
14
强生
25，600
7%
美国
New Brunswick
医疗健康
15
摩根大通
24，100
-9%
美国
New York
金融服务
16
宝洁
22，800
13%
美国
Cincinnati
消费品
17
万事达卡
22，400
20%
美国
New York
金融服务
18
英伟达
21，800
155%
美国
Santa Clara
半导体
19
联合健康集团
21，400
22%
美国
Minnetonka
金融服务
20
雀巢
20，900
7%
瑞士
Vevey
食品饮料
21
路威酩轩集团
20，000
36%
法国
Paris
消费品
22
家得宝
19，700
27%
美国
Atlanta
零售
23
华特迪士尼
17，800
-1%
美国
Burbank
传媒和娱乐
24
贝宝
16，800
104%
美国
San Jose
金融服务
25
威瑞森
16，600
1%
美国
New York
电信
26
美国银行
16，400
-14%
美国
Charlotte
金融服务
27
中国平安保险
16，200
14%
中国
深圳
金融服务
28
罗伯特博世
15，800
15%
德国
Gerlingen
汽车及汽车零部件
29
康卡斯特
15，400
17%
美国
Philadelphia
传媒和娱乐
30
罗氏公司
15，300
10%
瑞士
Basel
医疗健康
31
奥多比
15，200
58%
美国
San Jose
软件与服务
32
可口可乐
14，800
-3%
美国
Atlanta
食品饮料
33
奈飞
14，700
63%
美国
Los Gatos
传媒和娱乐
34
诺华
14，600
-1%
瑞士
Basel
医疗健康
35
赛富时
14，520
49%
美国
San Francisco
软件与服务
36
美团
14，450
179%
中国
北京
零售
37
辉瑞
14，390
8%
美国
New York
医疗健康
38
耐克
14，060
45%
美国
Beaverton
消费品
39
英特尔
13，930
-11%
美国
Santa Clara
半导体
40
蚂蚁集团
13，790
46%
中国
杭州
金融服务
41
默克集团
13，600
-6%
美国
Kenilworth
医疗健康
42
美国电话电报
13，530
-23%
美国
Dallas
电信
43
百事公司
13，330
8%
美国
New York
食品饮料
44
欧莱雅
13，270
29%
法国
Clichy
消费品
45
雅培制药
12，670
28%
美国
Chicago
医疗健康
46
阿斯麦控股
12，340
67%
荷兰
Veldhoven
半导体
47
赛默飞世尔
12，280
50%
美国
Waltham
医疗健康
47
丰田汽车
12，280
-5%
日本
Toyota City
汽车及汽车零部件
49
思科
12，210
-2%
美国
San Jose
电信
50
艾伯维
12，120
19%
美国
Lake Bluff
医疗健康
51
甲骨文
11，660
8%
美国
Santa Clara
软件与服务
52
开市客
11，290
30%
美国
Issaquah
零售
53
高通
11，270
83%
美国
San Diego
半导体
54
信实工业
11，140
21%
印度
Mumbai
电信
55
拼多多
11，100
300%
中国
上海
零售
56
T-Mobile US
11，050
72%
美国
Bellevue
电信
57
华为投资控股
11，000
-4%
中国
深圳
消费电子
58
博通
10，800
30%
美国
San Jose
半导体
59
雪佛龙
10，780
-27%
美国
San Ramon
能源
60
联合利华
10，750
5%
英国
London
消费品
61
埃克森美孚
10，740
-44%
美国
Irving
能源
62
麦当劳
10，610
11%
美国
Chicago
食品饮料
63
埃森哲
10，570
21%
爱尔兰
Dublin
专业服务
64
丹纳赫
10，550
55%
美国
Washington， D.C.
医疗健康
65
美敦力
9，950
1%
美国
Minneapolis
医疗健康
66
德州仪器
9，880
37%
美国
Dallas
半导体
67
思爱普
9，660
-9%
德国
Weinheim
软件与服务
68
新纪元能源
9，580
28%
美国
Juno Beach
能源
69
霍尼韦尔国际
9，550
18%
美国
Charlotte
软件工业
70
百时美施贵宝
9，290
8%
美国
New York
医疗健康
71
联合太平洋
9，220
20%
美国
Omaha
物流运输
72
礼来
9，190
25%
美国
Indianapolis
医疗健康
73
塔塔咨询服务
9，170
30%
印度
Mumbai
软件与服务
74
林德
8，970
29%
英国
Guildford
化工
75
特许通讯
8，960
44%
美国
Stamford
电信
76
京东集团
8，940
186%
中国
北京
零售
77
阿斯利康
8，750
5%
英国
Cambridge
医疗健康
78
友邦保险集团
8，710
8%
中国
香港
金融服务
79
安进
8，700
-3%
美国
Thousand Oaks
医疗健康
80
软银
8，560
78%
日本
Minato
金融服务
81
荷兰皇家壳牌
8，270
-44%
荷兰
Hague
能源
82
赛诺菲
8，220
9%
法国
Paris
医疗健康
83
基恩士
8，040
47%
日本
Osaka
软件工业
84
波音
7，930
-40%
美国
Chicago
航空航天
85
菲利普莫里斯
7，910
-7%
美国
New York
消费品
86
诺和诺德
7，870
18%
丹麦
Bagsværd
医疗健康
87
联合包裹运送服务
7，840
41%
美国
Sandy Springs
物流运输
88
Shopify
7，760
223%
加拿大
Ottawa
零售
89
道达尔
7，710
-17%
法国
Paris
能源
90
加拿大皇家银行
7，700
1%
加拿大
Montreal
金融服务
91
劳氏
7，650
36%
美国
Mooresville
零售
92
软视
7，630
486%
美国
San Jose
软件与服务
92
富国银行
7，630
-48%
美国
San Francisco
金融服务
94
星巴克
7，620
16%
美国
Seattle
食品饮料
94
花旗集团
7，620
-26%
美国
New York
金融服务
96
索尼
7，550
43%
日本
Minato
消费电子
97
必和必拓集团
7，500
4%
澳大利亚
Melbourne
金属与矿产
98
西门子
7，440
15%
德国
Munich
软件工业
99
百威英博
7，410
-16%
比利时
Leuven
食品饮料
100
德勤
7，260
-8%
英国
London
专业服务