2020胡润世界500强榜单发布 蔚来成价值增长最快企业

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:今日，胡润研究院发布了《2020胡润世界500强》榜单，上榜企业总价值327万亿元，企业平均价值同比增长高达25%，达到6600亿元。美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家，法国和英国各21家。中国是世界涨幅最快的国家，51家上榜企业总价值比去年增长73%，达到35万亿元。

苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊，价值均超过10万亿元。Alphabet排名第四，价值8万亿元。特斯拉冲进前十，价值增长至去年8倍，达到3.6万亿元，排名第九。

值得一提的是，价值涨幅前20名中共有7家中国企业，中国电动汽车制造商蔚来是榜单上价值增长最快的，增长至去年23倍，达到4039亿元。其他还包括比亚迪（增长3600亿元）和小鹏汽车(增长2200亿元)。贝壳、拼多多、思摩尔和农夫山泉也同时上榜。

行业分布方面，金融服务业以97家公司领跑，其次是医疗健康，有54家。接下来是能源、软件与服务、消费品、零售和食品饮料行业。