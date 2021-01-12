2020胡润世界500强榜单发布 蔚来成价值增长最快企业

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2020胡润世界500强榜单发布 蔚来成价值增长最快企业

2021-01-12 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:今日，胡润研究院发布了《2020胡润世界500强》榜单，上榜企业总价值327万亿元，企业平均价值同比增长高达25%，达到6600亿元。美国以242家企业上榜排名第一，其次是中国51家，日本30家，法国和英国各21家。中国是世界涨幅最快的国家，51家上榜企业总价值比去年增长73%，达到35万亿元。

苹果公司以14万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业;其次是微软和亚马逊，价值均超过10万亿元。Alphabet排名第四，价值8万亿元。特斯拉冲进前十，价值增长至去年8倍，达到3.6万亿元，排名第九。

值得一提的是，价值涨幅前20名中共有7家中国企业，中国电动汽车制造商蔚来是榜单上价值增长最快的，增长至去年23倍，达到4039亿元。其他还包括比亚迪（增长3600亿元）和小鹏汽车(增长2200亿元)。贝壳、拼多多、思摩尔和农夫山泉也同时上榜。

行业分布方面，金融服务业以97家公司领跑，其次是医疗健康，有54家。接下来是能源、软件与服务、消费品、零售和食品饮料行业。

排名

公司

价值（亿元人民币）

涨幅

国家

城市

主要行业

1

苹果

139，900

89%

美国

Cupertino

消费电子

2

微软

108，200

45%

美国

Redmond

软件与服务

3

亚马逊

106，300

80%

美国

Seattle

零售

4

Alphabet

80，500

40%

美国

Mountain View

传媒和娱乐

5

脸书

53，900

43%

美国

Menlo Park

传媒和娱乐

6

腾讯控股

47，200

76%

中国

深圳

传媒和娱乐

7

阿里巴巴

47，000

31%

中国

杭州

零售

8

伯克希尔哈撒韦

36，200

4%

美国

Cumberland

投资

9

特斯拉

36，000

760%

美国

Palo Alto

汽车及汽车零部件

10

维萨

30，700

32%

美国

Foster City

金融服务

11

台积电

29，400

70%

中国

新竹

半导体

12

沃尔玛

28，600

28%

美国

Bentonville

零售

13

三星电子

26，400

39%

韩国

Yeongdeungpo

消费电子

14

强生

25，600

7%

美国

New Brunswick

医疗健康

15

摩根大通

24，100

-9%

美国

New York

金融服务

16

宝洁

22，800

13%

美国

Cincinnati

消费品

17

万事达卡

22，400

20%

美国

New York

金融服务

18

英伟达

21，800

155%

美国

Santa Clara

半导体

19

联合健康集团

21，400

22%

美国

Minnetonka

金融服务

20

雀巢

20，900

7%

瑞士

Vevey

食品饮料

21

路威酩轩集团

20，000

36%

法国

Paris

消费品

22

家得宝

19，700

27%

美国

Atlanta

零售

23

华特迪士尼

17，800

-1%

美国

Burbank

传媒和娱乐

24

贝宝

16，800

104%

美国

San Jose

金融服务

25

威瑞森

16，600

1%

美国

New York

电信

26

美国银行

16，400

-14%

美国

Charlotte

金融服务

27

中国平安保险

16，200

14%

中国

深圳

金融服务

28

罗伯特博世

15，800

15%

德国

Gerlingen

汽车及汽车零部件

29

康卡斯特

15，400

17%

美国

Philadelphia

传媒和娱乐

30

罗氏公司

15，300

10%

瑞士

Basel

医疗健康

31

奥多比

15，200

58%

美国

San Jose

软件与服务

32

可口可乐

14，800

-3%

美国

Atlanta

食品饮料

33

奈飞

14，700

63%

美国

Los Gatos

传媒和娱乐

34

诺华

14，600

-1%

瑞士

Basel

医疗健康

35

赛富时

14，520

49%

美国

San Francisco

软件与服务

36

美团

14，450

179%

中国

北京

零售

37

辉瑞

14，390

8%

美国

New York

医疗健康

38

耐克

14，060

45%

美国

Beaverton

消费品

39

英特尔

13，930

-11%

美国

Santa Clara

半导体

40

蚂蚁集团

13，790

46%

中国

杭州

金融服务

41

默克集团

13，600

-6%

美国

Kenilworth

医疗健康

42

美国电话电报

13，530

-23%

美国

Dallas

电信

43

百事公司

13，330

8%

美国

New York

食品饮料

44

欧莱雅

13，270

29%

法国

Clichy

消费品

45

雅培制药

12，670

28%

美国

Chicago

医疗健康

46

阿斯麦控股

12，340

67%

荷兰

Veldhoven

半导体

47

赛默飞世尔

12，280

50%

美国

Waltham

医疗健康

47

丰田汽车

12，280

-5%

日本

Toyota City

汽车及汽车零部件

49

思科

12，210

-2%

美国

San Jose

电信

50

艾伯维

12，120

19%

美国

Lake Bluff

医疗健康

51

甲骨文

11，660

8%

美国

Santa Clara

软件与服务

52

开市客

11，290

30%

美国

Issaquah

零售

53

高通

11，270

83%

美国

San Diego

半导体

54

信实工业

11，140

21%

印度

Mumbai

电信

55

拼多多

11，100

300%

中国

上海

零售

56

T-Mobile US

11，050

72%

美国

Bellevue

电信

57

华为投资控股

11，000

-4%

中国

深圳

消费电子

58

博通

10，800

30%

美国

San Jose

半导体

59

雪佛龙

10，780

-27%

美国

San Ramon

能源

60

联合利华

10，750

5%

英国

London

消费品

61

埃克森美孚

10，740

-44%

美国

Irving

能源

62

麦当劳

10，610

11%

美国

Chicago

食品饮料

63

埃森哲

10，570

21%

爱尔兰

Dublin

专业服务

64

丹纳赫

10，550

55%

美国

Washington， D.C.

医疗健康

65

美敦力

9，950

1%

美国

Minneapolis

医疗健康

66

德州仪器

9，880

37%

美国

Dallas

半导体

67

思爱普

9，660

-9%

德国

Weinheim

软件与服务

68

新纪元能源

9，580

28%

美国

Juno Beach

能源

69

霍尼韦尔国际

9，550

18%

美国

Charlotte

软件工业

70

百时美施贵宝

9，290

8%

美国

New York

医疗健康

71

联合太平洋

9，220

20%

美国

Omaha

物流运输

72

礼来

9，190

25%

美国

Indianapolis

医疗健康

73

塔塔咨询服务

9，170

30%

印度

Mumbai

软件与服务

74

林德

8，970

29%

英国

Guildford

化工

75

特许通讯

8，960

44%

美国

Stamford

电信

76

京东集团

8，940

186%

中国

北京

零售

77

阿斯利康

8，750

5%

英国

Cambridge

医疗健康

78

友邦保险集团

8，710

8%

中国

香港

金融服务

79

安进

8，700

-3%

美国

Thousand Oaks

医疗健康

80

软银

8，560

78%

日本

Minato

金融服务

81

荷兰皇家壳牌

8，270

-44%

荷兰

Hague

能源

82

赛诺菲

8，220

9%

法国

Paris

医疗健康

83

基恩士

8，040

47%

日本

Osaka

软件工业

84

波音

7，930

-40%

美国

Chicago

航空航天

85

菲利普莫里斯

7，910

-7%

美国

New York

消费品

86

诺和诺德

7，870

18%

丹麦

Bagsværd

医疗健康

87

联合包裹运送服务

7，840

41%

美国

Sandy Springs

物流运输

88

Shopify

7，760

223%

加拿大

Ottawa

零售

89

道达尔

7，710

-17%

法国

Paris

能源

90

加拿大皇家银行

7，700

1%

加拿大

Montreal

金融服务

91

劳氏

7，650

36%

美国

Mooresville

零售

92

软视

7，630

486%

美国

San Jose

软件与服务

92

富国银行

7，630

-48%

美国

San Francisco

金融服务

94

星巴克

7，620

16%

美国

Seattle

食品饮料

94

花旗集团

7，620

-26%

美国

New York

金融服务

96

索尼

7，550

43%

日本

Minato

消费电子

97

必和必拓集团

7，500

4%

澳大利亚

Melbourne

金属与矿产

98

西门子

7，440

15%

德国

Munich

软件工业

99

百威英博

7，410

-16%

比利时

Leuven

食品饮料

100

德勤

7，260

-8%

英国

London

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