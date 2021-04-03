2021年4月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于钱塘江的，问题是“钱塘江观潮的最佳时节是什么时候?”这个钱塘江在国内算是鼎鼎有名了，很多人都跑去观潮，那么钱塘江在什么时候观潮最好呢?下面就来为大家详细的介绍一下。

钱塘江观潮的最佳时节是什么时候 支付宝蚂蚁庄园4月3日答案

今天问题：钱塘江观潮的最佳时节是?

A、中秋节前后

B、雨季

今日答案:中秋节前后

钱塘江，古名浙江、渐江、浙河，又称之江、折江、罗刹江，是中国浙江省第一大河，发源于安徽省黄山，流经安徽、浙江二省，河流全长688千米，流域面积5.56万平方千米，占省域面积的一半以上。年均流量442.5亿立方米，河口潮汐水力资源理论蕴藏量为472万千瓦特。钱塘江潮被誉为“天下第一潮”。

钱塘江其北源（正源）新安江出自安徽省黄山市休宁县青芝埭尖，进入浙江后经过淳安县，在建德市梅城镇会合钱塘江的南源兰江。南源兰江各段分别称为马金溪、常山港、衢江、兰江。两江汇合后称富春江，又流经桐庐县汇集分水江、富阳区至杭州市区，杭州以下，纳浦阳江后始称钱塘江，此后为萧山区、海宁市、上虞区等的界河，在海盐县与慈溪市之间注入杭州湾。曹娥江被认为是钱塘江最后一个大支流。

每年农历八月十五，钱江涌潮最大，潮头可达数米，是观潮的最佳时节。海潮来时，声如雷鸣，排山倒海，犹如万马奔腾，蔚为壮观。尤其在中秋佳节前后，八方宾客蜂拥而至，争睹钱江潮的奇观，盛况空前。