全面战争竞技场Ver.4.12更新日志汇总 新版本更新内容一览

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全面战争竞技场Ver.4.12更新日志汇总 新版本更新内容一览

2021-01-12 16:16 · 稿源：站长之家

2021年1月12日，在今天全面战争竞技场进行了新版本ver4.12版本的更新，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家分享一下。

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全新指挥官——刘备

“惟贤惟德，能服于人”

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• 指挥官定位

 o 弱化敌方战斗力

 o 支援型指挥官，提升友方指挥官的战斗技能和属性

 o 可以指挥大多数的单位类型

 o 指挥官弱点:

   - 不适合独立作战

   - 不适合面对敌方远程单位

   - 战斗前期效果发挥不明显

• 指挥官技能

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全新指挥官——董卓

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• 指挥官定位

 o 一线中坚，维持步兵战线

 o 缓慢但稳定的伤害输出

 o 可以使用大多数重甲单位，但率领持盾近战步兵将拥有更好的效果

• 指挥官技能

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全新高级单位——西园禁军

• 单位介绍

“初黄巾起，上留心戎事，硕壮健，有武略，故亲任之，使为元师，典护诸将，大将军已下皆令属焉。秋八月，置西园三军及典军、助军。以小黄门蹇硕为上军校尉，虎贲中郎将袁绍为中军校尉，屯骑校尉鲍为下军校尉，议郎曹操为典军校尉，赵融为助军左校尉，冯芳为助军右校尉，谏议大夫夏牟为左校尉，淳于琼为右校尉。”

• 单位技能

 o 格挡

 o 坚韧

 o 战吼

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全新高级单位——陷阵营

• 单位介绍

“顺为人清白，有威严，不饮酒，不受馈。所将七百余兵，号为千人，铠甲、斗具皆精练齐整，每所攻击，无不破者，名为陷阵营。顺每谏布言:“凡破家亡国，非无忠臣明智者也，但患不见用耳。将军举动不肯详思，辄喜言误，误不可数也。”布知其忠，然不能用。布从郝萌反，后更疏顺，以魏续有外内之亲，悉夺顺所将兵以与续。及当攻战，故令顺将续所领兵，顺亦终无恨意。”

• 单位技能

 o 猛刺

 o 密集方阵

 o 铁之坚韧

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问题修复

• 在战斗中部署道具的位置如果和其他单位重叠，将部署的指示标识显示在单位名称/玩家昵称上方

• 修复在商店切换商品分类时界面不会自动返回最上方的问题

• 修复在播放战斗回放时撤退按钮可以被点击的问题

• 修复在私人大厅中退出小队会导致聊天功能失效的问题

• 修复查看游戏新闻会引起错误的音频通话指向问题

• 修复在私人房间中指挥官升级按钮点击无效的问题

• 修复聊天过滤器设置无法选择的问题

• 修复商店中数字显示重叠的问题

• 修复”马哈巴尔骑兵”单位兵牌显示和战斗模型不匹配的问题

• 修复部分蛮族阵营单位装备实际消耗和界面显示不一致的问题

• 为远程单位装备消耗性物品进入战斗后，可以在属性面板上看到消耗性物品带来的属性变化值

• 在成就面板选择“按照字母排序”会按照成就名称首字拼音的顺序进行a~z排序

• 修复了使用了指挥官代币后购买指挥官会出现报错的问题

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