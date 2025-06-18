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REDMI K Pad搭载8.8英寸3K LCD屏

2025-06-18 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:近日，REDMI官方陆续揭晓即将在月底发布的REDMI K80至尊版和REDMI K Pad的相关规格。

REDMI K Pad定制了一块8.8英寸的3K LCD屏幕，从形态、尺寸到显示素质，均是为小平板量身打造。8.8英寸这一黄金尺寸，很好地兼顾了便携性与大屏体验。

在屏幕素质上，REDMI K Pad相较于iPad mini优势明显。它拥有更清晰的像素密度，画面显示更加细腻;刷新率更高，能带来更流畅的视觉感受;边框更窄，屏占比更高;还配备了小米青山护眼技术，有效减轻用户长时间使用平板对眼睛的伤害。

此前，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾就曾表示，REDMI K Pad将全面超越iPad mini，成为4K以内配置最豪华的小平板，推动安卓小平板全面进入旗舰时代。

性能方面，REDMI K Pad将搭载天玑9400+处理器，配合12050mm超大面积铝合金液冷VC，能够确保平板在长时间运行过程中保持满血输出，不会因过热而出现性能下降的情况。

同时，REDMI专门为这款平板打造了主板、芯片中置架构，使得均热速度大幅提高75%，并且发热源远离手指握持位置，大大改善了用户使用时的体感温度。

此外，REDMI K Pad还将内置双X轴线性马达，带来更丰富的震动反馈;配备双Type - C接口，支持边充电边游戏，让用户在游戏过程中无需担心电量问题。

挑战行业最强！REDMI K Pad搭载8.8英寸3K LCD屏

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