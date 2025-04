One UI 7 被紧急叫停后，One UI 8 又被提前泄密了！

在 One UI 7 因为升级后的 Bug 问题而被紧急叫停后,One UI 8 又遭到了“提前泄密”……

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:印度IT媒体 SmartFreaks14 日(当地时间)报道称,三星电子正在开发的下一代智能手机操作系统(OS) “One UI 8”的截图被泄露。该媒体发布了三星 Galaxy Z Fold 6 上安装的基于 Android 16 的 One UI 8 的界面截图。

在发布的 One UI 8 截图中,其设计看起来与之前的 One UI 7 大差不差。由于三星在 One UI 7 中进行了大规模的设计改版,预计 One UI 8 将更侧重于使用体验的改进,而设计上的变化应该不大。

从公开的图片来看,三星计划对 One UI 8 中部分应用程序的用户界面进行小幅修改。例如,在 “我的文件” 应用程序中,将对分类部分进行改版,以提供更有条理的布局;“相册” 应用程序也将采用重新设计的菜单。

最显著的变化是 “即时简报(Now Brief)” 功能 —— 这项功能也将覆盖至旧款 Galaxy 手机机型 —— 目前该功能仅搭载在 Galaxy S25 系列手机上,不过在 One UI 8 的更新中,其支持的机型预计将扩大。虽然具体的支持设备列表尚不明确,但预计 Galaxy S24 也将应用该功能。且据悉,为 Galaxy Z Fold 6 机型推出的 One UI 7 中也包含了这一功能。

当然,此次公开的 One UI 8 是早期版本,距离正式发布还有几个月的时间,在最终版本发布之前,很多东西都有可能会发生变化。

据 SamMobile 上周报道称,One UI 8 可能会比前作 One UI 7 发布得更快,预计将在今年下半年发布的 Galaxy Z Fold 7 和 Galaxy Z Flip 7 上预装。

(举报)