小米15系列价格区间曝光 起售价或突破4500元

站长之家（ChinaZ.com） 10 月 28 日报道：在智能手机市场竞争日趋白热化的背景下，小米即将于明晚举行新品发布会，正式推出备受期待的小米 15 系列。然而，随着发布会临近，市场关注的焦点逐渐转向了产品定价问题。

业内消息人士透露，受全球芯片供应链波动、核心元器件采购成本攀升以及汇率变动等多重因素影响，小米 15 系列的定价策略将较往年有所调整。据悉，小米 15 标准版的起售价预计在 4599 元，较上一代产品上调 600 元。而作为系列旗舰的小米15Pro，知名数码博主王腾在社交平台上透露，其起售价或将突破 5000 元大关，最终零售价可能落在 5299 至 5599 元区间。

值得一提的是，此次价格调整背后是小米在产品力上的全面升级。小米15Pro在延续前代优势的基础上，首次搭载了潜望式长焦镜头，进一步完善了影像系统。在屏幕技术方面，新机采用了全等深2K四微曲面屏幕，在提升显示效果的同时，依然保持了与前代1.5K屏幕相当的功耗水平。此外，超声波指纹识别等高端配置的加入，也凸显出小米在旗舰市场的决心。

从目前披露的信息来看，尽管新机价格有所提升，但小米在产品研发和用户体验方面的投入力度明显加大。业内分析认为，这一定价策略既反映了当前智能手机行业成本结构的变化，也体现出小米向高端市场持续进军的战略布局。随着发布会的临近，小米能否通过 15 系列在高端市场取得突破性进展，值得市场持续关注。

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