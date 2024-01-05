小冰克隆人正式上线，有网红靠它年入破百万

要点: 1. 小冰公司宣布将一系列测试产品转为正式发布，测试期间部分大V网红年收入已破百万。 2. 小冰克隆人是通过小冰框架技术克隆创作者，具备创作者本人的性格、记忆、知识、声音与容貌。 3. X Studio是由小冰公司与网易云音乐联合推出的AI歌手克隆人平台，洛天依已入驻。

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:2024年开年，小冰公司宣布将一系列测试产品转为正式发布。测试期间，部分大V网红的年收入已经突破百万。此外，小冰克隆人允许创作者通过小冰框架技术克隆自己，并向粉丝发布。

克隆人具备创作者本人的性格、记忆、知识、声音和容貌，可以进行流畅的中英文交流并具备歌曲演唱能力。在小冰X Eva APP中，已经有超过80万名创作者克隆自己并向粉丝私域发布，成为全球最大的AI C2C私域平台之一。

X Studio是小冰公司与网易云音乐联合推出的专注于创造具有充沛情感的AI歌手克隆人的平台。创作者在网易云音乐的X Studio平台上发布的作品已经超过1万首，其中部分作品在抖音平台的播放量累计超过6亿次。

洛天依作为一位虚拟歌手也加入了X Studio平台。此次升级后，每个AI歌手都具备超越演唱的完整能力，并且在评论区能够秒回歌迷互动。X Studio还将继续免费使用政策，包括新功能的推出和新AI歌手的上架。

小冰公司的数字员工产品主要面向B端企业客户，已经构建了类型丰富的完整产品体系。在本次升级后，数字员工产品全面完成了基于小冰大模型的Cloud+Edge、Present+interaction四位一体的架构。

新产品数字互动名片已经上线，并为每个客户的克隆人分身提供实时智能交互能力。对于电商出海需求，小冰数字员工直播解决方案已经拓展了数十个小语种和方言能力，是提供最完备的框架技术的提供商之一。

小冰与小爱同学、OPPO等合作伙伴保持深入合作，而且在第三方平台上的「召唤小冰」技能在用户中保持了高活跃度。此次新技术范式的迭代得益于小冰大模型的研发思路，该模型不仅实现了深入情感纽带，还具备低成本、高安全等级和稳定并发的特性。

因此，小冰公司宣布将逐步启动在第三方平台「召唤小冰」技能的大模型切换，并以月度为周期推出创新的交互玩法。

小冰在海外市场也取得了成功，在日本市场上蝉联多个榜首。小冰公司日本分部（Rinna）的开源语言模型在下载量和质量评分上都表现优秀。

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