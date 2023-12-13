小米向MIX Fold 3推送澎湃OS正式版

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:小米为小米MIX Fold3折叠屏手机推送了澎湃OS正式版更新，版本号为1.0.2.0.UMVCNXM，安装包大小为6.4GB。该更新带来了一系列新功能和新特性，包括底层重构、跨端智联和全域安全等方面的优化。

此外，本次升级还带来了面向全球化的生命感美学，动效、色彩系统、界面、通知等全部进行了重构，为用户带来全新的系统美学体验。

需要注意的是，更新前建议提前备份个人数据，部分三方应用由于未进行版本适配可能会影响正常使用。

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