小米向MIX Fold 3推送澎湃OS正式版

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:小米为小米MIX Fold3折叠屏手机推送了澎湃OS正式版更新，版本号为1.0.2.0.UMVCNXM，安装包大小为6.4GB。该更新带来了一系列新功能和新特性，包括底层重构、跨端智联和全域安全等方面的优化。
此外，本次升级还带来了面向全球化的生命感美学，动效、色彩系统、界面、通知等全部进行了重构，为用户带来全新的系统美学体验。
需要注意的是，更新前建议提前备份个人数据，部分三方应用由于未进行版本适配可能会影响正常使用。
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站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:小米为小米MIX Fold3折叠屏手机推送了澎湃OS正式版更新，版本号为1.0.2.0.UMVCNXM，安装包大小为6.4GB。该更新带来了一系列新功能和新特性，包括底层重构、跨端智联和全域安全等方面的优化。
此外，本次升级还带来了面向全球化的生命感美学，动效、色彩系统、界面、通知等全部进行了重构，为用户带来全新的系统美学体验。
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根据小米社区网友的反馈，小米向小米13Ultra手机推送了澎湃OS正式版更新。这次更新为手机带来了一系列新的功能和特性，使得用户体验得到了进一步提升。除了以上功能外，本次升级还带来了面向全球化的生命感美学，动效、色彩系统、界面、通知等等全部进行了重构，为用户带来全新的系统美学体验。
小米针对小米12手机用户正式发布了澎湃OS开发版更新，版本号为1.0.23.12.4.DEV，更新包大小达到了5.3GB。这次更新将为小米12带来一系列新功能和新特性，其中包括底层重构以更好地发挥硬件性能、关键任务识别染色技术以实现更强的性能和更低的功耗、XiaomiHyperConnect跨端互联框架以实现设备的高效连接和极致协同、全新融合设备中心以在控制中心查看并操控周围设备，以及全新安全隐私架构和面向全球化的生命感美学等一系列新功能。根据官方公布的升级计划，本月除了小米12外有小米12S/SPro/Ultra/Pro/Pro天玑版、RedmiK50/至尊版/电竞版/Pro，以及小米Pad5Pro12.4等机型将在本月推送澎湃OS开发版。
博主数码闲聊站暗示，明年上半年小米除了带来直板旗舰14Ultra之外有一款小折叠新品MIXFlip，该机预装澎湃OS，这也是行业内第一款澎湃OS折叠屏。目前澎湃OS已在小米14系列上应用，该系统进行了全面重构，由Linux和自研XiaomiVela融合成，拥有极佳的异构兼容性和精准强悍的系统资源管理能力，让每一台设备都能发挥最佳性能。有了徕卡影像加持，小米MIXFlip值得期待。
据小米澎湃OS官方在小米社区公告，首批澎湃OS正式版适配机型测试进展顺利，将会在近期正式推送。其中包括小米13系列、RedmiK60至尊版、RedmiK60Pro、RedmiK60，不用机型之间发版机型存在细微差异，但都会在近期逐步推送。整个小米澎湃OS生态打通任督二脉”，让每个设备像一张巨大的网一样连接一起。
据小米用户运营经理小胖小胖人间宝藏”最新消息，小米13Ultra目前已经推送了澎湃OS正式版内测系统。正式版也就意味着各项内容已经适配完毕，距离最终的全量推送已经不远了。根据此前官方计划，以下机型都会在近期陆续开启正式版推送：小米MIXFold3、小米MIXFold2、小米13Ultra、小米13Pro、小米13、小米平板6Max14、小米平板6Pro、小米平板6、RedmiK60至尊版、RedmiK60Pro、RedmiK60。
今天，Redmi正式向RedmiK60至尊版的用户推送了澎湃OS正式版的内测更新。本次推送的更新版本号为1.0.4.0.UMLCNXM，更新包大小达到了6GB，如此大的更新包，将会带来一系列的澎湃OS的新功能和新特性。根据该机型发布时的承诺，RedmiK60至尊版至少支持5年的OTA更新，以及4次安卓大版本的更新。
小米将于12月7日起，陆续为小米13、小米13Pro、RedmiK60Pro、RedmiK60以及小米平板6Max14这五款机型推送澎湃OS的正式版系统。澎湃OS的开发版也正在适配过程中，预计本月将为RedmiK50系列、小米12系列等一批老机型推送。澎湃OS是一款以人为中心的人车家全生态操作系统，它融合了Linux原生内核和自研的Vela内核，对基础模块进行了重建，对四大子系统进行了重构，这将为用户带来全新的体验。
小米澎湃OS官微宣布，小米澎湃OS体验沟通会将于12月7日晚上7点举行。小米公司王化表示，澎湃OS体验沟通会由金凡主讲，届时金凡会展开讲讲小米澎湃OS的一些细节，它不仅有底层重构的先进技术架构，更有简洁优雅的功能、设计体验。小米澎湃OS就是一款以人为中心的人车家全生态操作系统。
澎湃OS首批海外机型已经曝光，共有11款，包括小米13T、小米13TPro、小米12T、小米11T、小米13、小米13Pro、小米13至尊纪念版、POCOF5、POCOF5Pro、RedmiNote124G/4GNFC以及RedmiNote12S。这些海外机型将在2024年一季度升级到全新的澎湃OS，这将全面取代MIUI系统。为了实现人车家全生态，澎湃OS的HyperConnec跨端层打破了硬件设备隔阂，统一连接协议并实时通信。
在今晚举行的小米澎湃OS体验沟通会上，小米正式发布《小米澎湃OS技术白皮书》。《白皮书》详细阐述了小米澎湃OS的核心技术，包括各子系统的技术架构与关键技术介绍。小米澎湃OS针对设备的多样性、设备间的交互、开发流程、系统安全、性能调配和生态发展等挑战提供了综合的解决方案。
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Shape 是一款利用人工智能探索数据的工具。它可以回答数据问题，并提供数据分析和可视化功能。Shape 支持复杂的 SQL 查询和数据堆栈集成。它以智能的方式解释问题，并提供详细的答案。Shape 还可以与 Slack 集成，让您通过 Slackbot 快速获取答案。
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