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糟糕！玩脱了！B站UP主将ChatGPT接入《原神》游戏 视频播放超67万

2023-11-22 14:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:最近，B站UP主“Risd_锐小杜”尝试将ChatGPT接入《原神》游戏，引发了广泛关注。在AI的驱动下，游戏中的角色和NPC呈现出更加灵活和智能的对话，不再受限于重复的固定台词，同时能够超越程序设定的活动范围。这意味着玩家可以与固定地点的角色结伴而行，通过语音输入自主决定对话内容，改变剧情走向。

这一创新的玩法受到了玩家的热烈欢迎，评论中有人赞叹:“这才是真正的开放世界游戏啊!”视频在B站已经获得了超过67万次播放和3.5万点赞的成绩，显示了玩家对这种新颖体验的高度兴趣。

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然而，尽管接入AI的玩法引人入胜，但仍然受限于已有游戏框架，作为一种“锦上添花”的存在，并未颠覆游戏原生的玩法。视频中展示的角色建模肢体动作有些僵硬，与角色语言和情绪的自然贴合还有待进一步优化。

近年来，由于其高自由度和不拘泥于传统任务和关卡的特点，开放世界游戏逐渐走红，被认为代表着未来游戏的发展方向。然而，目前市面上大多数开放世界游戏仍未真正实现游戏世界的全面开放。

以《原神》为例，游戏内NPC的语言、行为和活动范围都是预先设定好的。尽管玩家在日常探索和推进剧情任务中有一些选择，但选择的范围有限，而这些选择通常也是由游戏策划预先设计的。相比之下，真正开放的游戏理应让每一个NPC都拥有独特的性格、情感，甚至是生活方式，类似斯坦福AI小镇中的25个居民。

在当前的游戏领域中，能够实现AI驱动NPC的游戏寥寥无几，《看门狗:军团》是其中之一。在这款游戏中，玩家的主要任务之一是招募各种路人NPC，逐渐壮大自己的黑客组织Dedsec。与这些NPC互动时，它们会被随机分配不同的信息，如种族、工资、社会关系和工作地点，这些信息将影响角色的行为和动机，以确保角色人设完整自洽。

在未来，随着生成式AI与游戏行业的更深度融合，我们有理由相信游戏行业将带来更多的惊喜和乐趣。

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