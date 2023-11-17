首页 > 热点 > 关键词  > 正文

网信办开展清朗网络戾气整治专项行动 打击网络厕所开盒挂人行为

2023-11-17 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:中央网信办决定启动为期一个月的 “清朗・网络戾气整治” 专项行动，以清除网络戾气，维护良好的网络生态。

该行动将重点打击七类突出问题，包括恶意攻击、谩骂、造谣攻击、污名化特定群体、煽动地域对立、不良直播行为、恶意辱骂举报他人、编造网络黑话和煽动极端情绪。

行动期间将严惩违规账号、群组和平台，并加强对功能设置和平台环节的管理。

微信截图_20231117111932.png

以下为部分具体内容:

专项行动围绕社交、短视频、直播等重点平台类型，坚决打击以下7方面问题:

1.“网络厕所”“开盒挂人”行为。创建专门的BOT账号、贴吧、话题、群组等，通过匿名投稿、隔空喊话等方式，接收并发布针对特定群体或个人的嘲讽讥笑、恶意评价、诅咒谩骂信息。以揭露、批评等名义恶意“开盒”“挂人”，公开他人姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、工作单位、个人照片、社交账号等个人隐私信息，煽动网民攻击谩骂。

2.借社会热点事件恶意诋毁、造谣攻击。对突发案事件相关当事人进行造谣污蔑，或者剪辑加工与事实严重不符的图片、视频，诱导网民对当事人进行攻击质疑。利用热点事件当事人形象，制作发布表情包，使用AI软件合成低俗色情、血腥恐怖等虚假图片或视频，进行造谣攻击、恶搞诋毁。

3.污名化特定群体、煽动地域对立。将个别恶性社会事件、负面人物与性别、职业、地域等特征相关联，对特定群体污名化、打负面标签，发布性别对立、阶层对立、地域歧视言论，进行泛化攻击，激化社会矛盾。

4.斗狠PK等低俗不良直播行为。网络主播利用逞勇斗狠、PK饮酒、谩骂吐脏等行为，涨粉引流。在他人直播过程中，利用弹幕、连麦等功能进行人身攻击，甚至怂恿鼓动自杀自残等极端行为。编造打架约架等暴力冲突剧本，吸引网民围观，扰乱公共秩序。

5.有组织地恶意辱骂举报他人。以“帮忙做事”“解忧解气”等名义，提供有偿代骂服务，对特定账号进行留言辱骂、私信攻击。组织粉丝群体使用平台“举报”“反黑”等功能，恶意批量举报他人。发布娱乐、体育、电竞等领域拉踩引战、恶意炒作言论，诱导粉丝互撕谩骂、刷量控评。

6.编造网络黑话、恶意造梗。通过拼音、谐音、指代词等方式，恶意编造低俗烂梗、不良流行语，污染网络风气。使用污言秽语、粗口脏话，故意挑起矛盾、制造对立冲突。

7.煽动网上极端情绪。编造耸人听闻的帖文标题，发布无中生有、毫无底线的“泄愤帖”。恶意夸大师生矛盾，渲染家长“压迫”“压榨”孩子，挑起关系对立，对未成年人形成不良导向。刻意渲染消极负面、焦虑怨愤情绪，散布仇视对立言论。

专项行动期间要坚持重拳出击，集中关闭一批严重违规、影响恶劣的账号群组，坚决取缔一批戾气聚集、问题突出的功能版块，从严查处一批履责不力、顶风作案的网站平台，形成有力震慑。

1.从严查处违规账号、群组、贴吧。深入排查高风险账号、群组，坚决取缔以“网络厕所”“开盒挂人”“拉踩引战”等为主题的账号、群组，严肃查处组织斗狠PK、直播约架的主播账号，从严惩治发布“标题党”内容故意煽动网络戾气的“自媒体”账号，集中关闭一批以侮辱性词汇命名、网络戾气扎堆的圈子、超话、贴吧，下架关闭提供有偿代骂等服务的商家店铺。

2.从严查处违规功能设置。强化直播弹幕、连麦、PK等重点功能管理，坚决清理处置网络戾气内容。集中取消一批批量组织恶意举报的功能应用。禁止通过“相关推荐”“TA关注”“可能感兴趣的人”等功能向用户推送“网络厕所”类账号。加强对表情包、P图拼图、视频剪辑、AI合成等功能的审核管理，清理下架含有恶搞攻击、挑起对立等内容的表情包、图片和视频。

3.从严查处违规平台环节。督促网站平台加强榜单、话题、推荐、评论、私信等环节管理，严禁在榜单、推荐等位置推送煽动、宣扬网络戾气的内容，通过设置“私信折叠”“消息盒子”等减少陌生人私信骚扰。对于存在突出问题的网站、APP、小程序，依法采取限期整改、罚款、暂停相关功能、关停下架等处置处罚措施。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 网信办开展“清朗网络戾气整治专项行动 严惩“人”等违规行为

    11月17日，中央网信办决定开展为期一个月的“清朗・网络戾气整治”专项行动，以严惩网络空间中的戾气问题。本次行动将重点围绕社交、短视频、直播等平台，集中整治“开盒挂人”“网络厕所”等7大类问题。网信部门将继续督促各大平台加强内容管理，进一步压实其主体责任，切实维护网络空间秩序。

  • 腾讯云星脉网络获AI网络创新大会“标杆应用奖”

    在2023年度AI网络创新大会上，腾讯云星脉网络获得了“标杆应用奖”。大会由中国通信学会主办，该奖项旨在表彰具有强商业价值、高服务水平和显著应用效益的优秀AI网络行业应用案例。2023AI网络创新大会由中国通信学会指导，中国通信学会信息通信网络技术委员会、江苏省未来网络创新研究院主办，SDNLAB协办；邀请运营商、互联网公司、设备厂商代表、高校与科研单位代表，围绕AI下的网络互连架构、AI网络设备、高性能网络传输技术、网络调度与资源分配等议题进行分享交流，搭建国内首个AI网络垂直交流平台，为AI行业稳健发展夯实网络基础设施，以技术创新升级驱动赋能网络发展。

  • 未成年人网络保护条例发布：禁止对未成年人网络欺凌

    《未成年人网络保护条例》正式发布，自2024年1月1日起施行。一是健全未成年人网络保护体制机制。要求网络游戏服务提供者建立、完善预防未成年人沉迷网络的游戏规则，对游戏产品进行分类并予以适龄提示。

  • 华为iMaster NCE网络数字地图自智网络综合评级再创新高

    “TMForum2023自动驾驶网络峰会”在丹麦哥本哈根举行，峰会上，业界权威独立测试机构欧洲高级网络测试中心联合创始人兼CTOCarstenRossenhoevel发表了EANTC自智网络测试策略的主题演讲，并宣布EANTC完成IP领域首个独立自智网络测试：华为iMasterNCE网络数字地图获评EANTC测试与认证自智网络L3.8。EANTC联合创始人兼CTOCarstenRossenhovel发表演讲CarstenRossenhoevel表示自智网络的关键测试目标，例�

  • 多模态神经网络SALMONN 能够理解声音世界的AI模型

    SALMONN是一个多模态神经网络，能够直接处理和理解包括语音、音频事件和音乐在内的一般音频输入，并在多种语音和音频任务上取得竞争性表现。论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.13289v1.pdfSALMONN采用了两个互补的音频编码器，一个用于处理语音，另一个用于处理非语音音频事件，以实现对各种音频任务的优越性能。这一研究有望推动具有通用听觉能力的人工智能的发展。

  • 刘东：积极构建基于下一代互联网络空间命运共同体

    11月8日-10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会系列活动成功举行。今年正值乌镇峰会十年之际，受到了国际社会的广泛关注，共有来自126个国家和地区的1800多位嘉宾参会，国别数创历届峰会新高。在接下来的圆桌讨论环节，刘东作为主持人邀请国内外嘉宾共同探讨了下一代互联网的创新发展与国际合作，他在论坛总结中提出，下一代互联网的应用发展不再局限于部分国家、地区和行业，只有相互渗透和融合才能提升创新广度和深度，技术、标准越开放才能越进步在主持“全球发展倡议数字合作论坛”主题发言中，刘东和与会嘉宾共同围绕“增强数字合作新动能迈向全球发展新征程”的主题，就如何在全球发展倡议指引下，把握新科技革命浪潮，深化数字领域务实合作，推动全球发展迈向新阶段，携手构建网络空间命运共同体进行了研讨。

  • 专访原力：久尺网络助力实现国产化高性能远程办公

    随着科技的进步和数字化转型的推动，远程办公趋势日益明显。然由于对数据安全、画面清晰度以及数据交互的要求较高，高性能领域在实现远程办公时面临着需求难以满足的困境。公司创始团队拥有超过十年的RTC技术开发经验，服务过近4亿月活跃用户，将全球领先的RTC技术融入产品中，在高分辨率、高帧率及低延时方面拥有独特的优势，尤其是在广域网上，有非常强的弱网�

  • 佛山电翰甩手舞风靡网络，类明星化的主播能走多远

    明星张翰的油腻让很多网友直呼受不了，但类张翰的“佛山电翰”却在近日一夜爆火，魔性的萨克斯音乐加上整齐划一的甩手舞动作，在网络上引发了全民模仿热潮，截至2023年10月14日，与“佛山电翰”相关的话题播放量累计达到了15.4亿次。有网友戏称，甩手动作已出现了“人传人”现象， 食堂版、空姐版、中医版、编辑版，甚至还有消防员版、交警版……各地“分翰”纷纷�

    ​佛山电翰 ​主播

  • Tarsier：构建基于视觉交互的多模式网络代理工具库

    Tarsier是一个开源的简单实用的多模式网络代理工具库，它提供了视觉标记可交互元素、页面截图OCR识别、文本元素标记等功能，为网页交互代理提供了更深层次的视觉和文本处理能力。该工具库通过在页面上使用方括号id的方式对可交互元素进行视觉标记，提供了元素和id之间的映射，使得GPT-4可以对这些元素进行操作。Tarsier通过提供视觉标记、OCR识别等功能，为网页交互代理提供了更丰富的交互能力，为现有的视觉语言模型的性能问题提供了解决方案。

    ​Tarsier

  • 爱聊：切实保护用户隐私，保护用户规避网络交友风险

    在网络交友已经成为一种重要社交方式的时代，人们的交友也逐渐扩展到了线上。爱聊深入开展“净网行动”，通过多策并举，全力以赴，为广大用户打造安全、健康、文明、和谐的网络交友环境。在 2023 年的 9 月 11 日至 17 日，是主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”的网络安全宣传周。新一代婚恋平台——爱聊，其实力和口碑都得到了用户的广泛认同。爱聊在这一周

  • Socialdude.ai:社交媒体策略革新

    SocialDude是您在数字领域的新盟友，通过AI驱动的内容，吸引您的受众在所有社交媒体平台上🚀免费试用，付费套餐可提供更多功能。立即提升您的社交媒体战略！

    社交媒体 社区管理 生成AI

  • AI2006:AI助手，随时随地帮助和娱乐

    ai2006是一款基于ChatGPT的AI助手，通过短信提供个性化的帮助和娱乐。它可以回答问题、提供娱乐和支持，并且可以通过短信在没有互联网的情况下使用。它适用于个人使用、赠送给亲友以及用于多种场景。

    AI助手 个性化帮助 娱乐

  • OnlyFakes:免费AI图片生成器

    OnlyFakes是一款免费的AI图片生成器，使用先进的深度学习技术生成从逼真的图像到Hentai到引人注目的数字艺术的图片。用户可以自由发挥创造力，无需注册即可使用。支持生成各种风格和类型的图片，包括写实、动漫和数字艺术等。同时，用户可以浏览和分享社区中的图片。

    AI图片生成器 免费 深度学习

  • Attune Health:AI助力健康与健康应用，无接触测量您的生命体征

    Attune Health是一款AI助力的健康与健康应用。通过简单的面部扫描，测量您的血压、血氧饱和度、心率变异性、压力水平甚至血红蛋白等重要生命体征。Attune Health提供准确、快速、便宜的测量方式，帮助用户实时了解自身健康状况。该应用不需要佩戴任何可穿戴设备，您的隐私得到保障，分析数据运行在手机上，不需要网络连接。

    健康 AI 生命体征

  • Emastered:在线音频母带处理

    eMastered是由葛莱美奖得主工程师打造的在线音频母带处理工具。它使用人工智能技术，快速、简单地提升音频质量。用户可以上传音轨并自动应用专业的EQ、压缩等处理，获得高质量的音频母带。eMastered提供免费试用和付费订阅两种方式，适用于音乐制作人、制作公司等各类用户。

    音频 音乐 工程师

  • Undress AI:瞬间解除照片的衣物

    Undress AI是一款使用深度学习技术的产品，可以在几秒钟内从任何照片中去除衣物。我们使用最先进的SHA512加密技术，安全存储所有解除衣物的照片。使用Undress AI，您可以成为拥有她私密照片的独家人士。

    深度学习 解除衣物 照片编辑

  • GPTs Bus:GPTs存储与社区

    GPTsBus是您分享和了解GPT模型的中心。访问上千个GPT社区中最优秀的创意思路！

    GPT 社区 创意

  • Apollo Co:创新的运动分析平台

    Apollo Co-Pilot是一款创新的运动分析平台，为教练和运动员提供智能辅助分析工具。它可以帮助教练和运动员分析训练数据，提供个性化的训练建议和优化方案。同时，它还提供了实时反馈和比赛策略分析等功能，帮助提高运动员的竞技表现。

    运动分析 教练辅助 训练优化

  • Athenic AI:解锁数据洞察，轻松做出明智决策

    Athenic AI是您团队的数据洞察工具，通过Athenic AI，您可以快速解锁数据洞察，为每个人民主化分析。无论您的技能水平如何，都可以轻松做出明智决策。

    数据分析 人工智能 业务智能

  • Grunt:AI Slack助手

    SlackGrunt是基于OpenAI GPT-4训练的AI助手，通过分析公开的Slack频道历史记录来提供各种任务的帮助，包括新员工引导和时间轴记忆等。SlackGrunt可以轻松记住重要细节并快速回忆。让SlackGrunt帮助您的团队保持在正确的轨道上。价格为每条消息0.05美元，如果在12月1日之前注册，前20条消息免费。

    AI Slack 助手

  • ThumbGenix:AI-驱动的缩略图生成器

    ThumbGenix是一款AI-驱动的缩略图生成器，为内容创作者和营销人员提供便捷的创作工具。无需设计或技能即可创建令人惊艳的缩略图。

    缩略图生成器 AI缩略图 内容创作者

  • ProRes.ai:AI增强简历

    ProRes.ai是一款AI增强的简历制作工具，帮助用户创建与职位要求相匹配的个性化简历，提高获得理想工作的机会。通过分析用户的个人资料和职位描述，ProRes.ai的技术生成完美针对目标职位的简历。用户可以使用内置编辑器进行修改，并将简历以PDF格式下载。

    简历 人工智能 求职

  • ZeroBurn:保护团队免受过劳，构建健康企业

    ZeroBurn致力于结束过劳现象，帮助员工保持健康状态，创建高效的高绩效团队，借助人工智能技术提供支持。主要功能包括公司健康指标监测、团队动态分析、人才发现、员工反馈收集、预测分析等。具体定价请咨询官方网站。

    团队健康 员工绩效 人才管理

  • Paird.ai:AI代码生成

    Paird.ai是一个与AI合作进行快速编码和相互学习的平台。它提供实时协作和无广告的特性。开始编码吧！

    AI 代码生成 实时协作

  • earfee.com:用AI将图像、文本或代码即刻转化为网页或组件

    earfee.com是一个能够将图像、文本或代码转化为网页或组件的在线工具。它使用AI技术，支持HTML、Tailwind、脚本等多种语言和框架，用户可以免费使用。earfee.com的主要功能包括将图像转化为网页、将文本转化为网页、将代码转化为网页等。它可以广泛应用于网页设计、开发、教育等场景。

    AI 网页设计 网页开发

  • TeachGuin AI:在线辅导平台

    Teachguin是一个在线辅导平台，提供了一个互动的教学环境，包括课程库、AI助手和反馈工具等功能。它能帮助教师高效地进行个别或小组培训，提供丰富的教材和互动白板，支持屏幕共享和作业布置等。参与公测即可享受终身优惠。

    在线教育 辅导 教学平台

  • Transcriptmate.com:音频转文本

    Transcriptmate是一个在线音频转文本的服务。它可以将长达3小时的录音文件转换成文本文件，并在2小时内通过电子邮件发送给您。转换结果可以以csv、srt、txt等多种格式保存。Transcriptmate支持多种语言，无需订阅或承诺，安全支付。推荐的价格为6美元/文件。

    语音转文本 在线转录 音频转文字

  • GPTs base:发现最好的定制 GPT

    GPTs Base 是一个定制 GPT 模型的平台，可以帮助用户找到高质量的 GPT 模型并应用于 AI 聊天机器人中。它提供独特、超智能的语言模型，能够轻松地与聊天机器人进行集成。通过使用定制 GPTs，您可以提升您的 AI 聊天机器人的能力，让它更好地理解您的业务、使用专业术语，并提供专业水平的答案。定制 GPTs 让您的 AI 技术更上一层楼。

    AI 聊天机器人 语言模型

  • ClassroomIO:少花时间在无聊的事情上，更关注影响学生生活。

    ClassroomIO是一个开源的技术培训班平台，可以简化教学任务，提升教育体验，对教育者和学生都有益处。它提供了一个用户友好的平台，用于评估、分级、出勤和成绩管理。ClassroomIO还允许组织定制我们的LMS以满足其特定需求。通过我们的定制化功能，您可以创建一个与您的组织目标一致的个性化学习环境。平台还包括一个类似于论坛的功能，学生和教师可以在其中提问和回答问题，创建协作式的学习环境。我们还集成了人工智能，简化了课程大纲的生成，优化了课程计划，并激发了创造性的想法。通过ClassroomIO，教育者可以专注于最重要的事情-教学。

    教育 技术培训 学习管理

  • Haircut and Styling Advice:火焰理发

    FireHaircut是一个在线服务，通过上传照片，你可以得到好莱坞发型专家Leonardo DiBarbiere的建议和推荐。他会告诉你适合你的发型，如何修剪和造型，并给你当前发型的评分。

    发型 美容 造型

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM