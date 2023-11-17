网信办开展清朗网络戾气整治专项行动 打击网络厕所开盒挂人行为

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:中央网信办决定启动为期一个月的 “清朗・网络戾气整治” 专项行动，以清除网络戾气，维护良好的网络生态。

该行动将重点打击七类突出问题，包括恶意攻击、谩骂、造谣攻击、污名化特定群体、煽动地域对立、不良直播行为、恶意辱骂举报他人、编造网络黑话和煽动极端情绪。

行动期间将严惩违规账号、群组和平台，并加强对功能设置和平台环节的管理。

以下为部分具体内容:

专项行动围绕社交、短视频、直播等重点平台类型，坚决打击以下7方面问题:

1.“网络厕所”“开盒挂人”行为。创建专门的BOT账号、贴吧、话题、群组等，通过匿名投稿、隔空喊话等方式，接收并发布针对特定群体或个人的嘲讽讥笑、恶意评价、诅咒谩骂信息。以揭露、批评等名义恶意“开盒”“挂人”，公开他人姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、工作单位、个人照片、社交账号等个人隐私信息，煽动网民攻击谩骂。

2.借社会热点事件恶意诋毁、造谣攻击。对突发案事件相关当事人进行造谣污蔑，或者剪辑加工与事实严重不符的图片、视频，诱导网民对当事人进行攻击质疑。利用热点事件当事人形象，制作发布表情包，使用AI软件合成低俗色情、血腥恐怖等虚假图片或视频，进行造谣攻击、恶搞诋毁。

3.污名化特定群体、煽动地域对立。将个别恶性社会事件、负面人物与性别、职业、地域等特征相关联，对特定群体污名化、打负面标签，发布性别对立、阶层对立、地域歧视言论，进行泛化攻击，激化社会矛盾。

4.斗狠PK等低俗不良直播行为。网络主播利用逞勇斗狠、PK饮酒、谩骂吐脏等行为，涨粉引流。在他人直播过程中，利用弹幕、连麦等功能进行人身攻击，甚至怂恿鼓动自杀自残等极端行为。编造打架约架等暴力冲突剧本，吸引网民围观，扰乱公共秩序。

5.有组织地恶意辱骂举报他人。以“帮忙做事”“解忧解气”等名义，提供有偿代骂服务，对特定账号进行留言辱骂、私信攻击。组织粉丝群体使用平台“举报”“反黑”等功能，恶意批量举报他人。发布娱乐、体育、电竞等领域拉踩引战、恶意炒作言论，诱导粉丝互撕谩骂、刷量控评。

6.编造网络黑话、恶意造梗。通过拼音、谐音、指代词等方式，恶意编造低俗烂梗、不良流行语，污染网络风气。使用污言秽语、粗口脏话，故意挑起矛盾、制造对立冲突。

7.煽动网上极端情绪。编造耸人听闻的帖文标题，发布无中生有、毫无底线的“泄愤帖”。恶意夸大师生矛盾，渲染家长“压迫”“压榨”孩子，挑起关系对立，对未成年人形成不良导向。刻意渲染消极负面、焦虑怨愤情绪，散布仇视对立言论。

专项行动期间要坚持重拳出击，集中关闭一批严重违规、影响恶劣的账号群组，坚决取缔一批戾气聚集、问题突出的功能版块，从严查处一批履责不力、顶风作案的网站平台，形成有力震慑。

1.从严查处违规账号、群组、贴吧。深入排查高风险账号、群组，坚决取缔以“网络厕所”“开盒挂人”“拉踩引战”等为主题的账号、群组，严肃查处组织斗狠PK、直播约架的主播账号，从严惩治发布“标题党”内容故意煽动网络戾气的“自媒体”账号，集中关闭一批以侮辱性词汇命名、网络戾气扎堆的圈子、超话、贴吧，下架关闭提供有偿代骂等服务的商家店铺。

2.从严查处违规功能设置。强化直播弹幕、连麦、PK等重点功能管理，坚决清理处置网络戾气内容。集中取消一批批量组织恶意举报的功能应用。禁止通过“相关推荐”“TA关注”“可能感兴趣的人”等功能向用户推送“网络厕所”类账号。加强对表情包、P图拼图、视频剪辑、AI合成等功能的审核管理，清理下架含有恶搞攻击、挑起对立等内容的表情包、图片和视频。

3.从严查处违规平台环节。督促网站平台加强榜单、话题、推荐、评论、私信等环节管理，严禁在榜单、推荐等位置推送煽动、宣扬网络戾气的内容，通过设置“私信折叠”“消息盒子”等减少陌生人私信骚扰。对于存在突出问题的网站、APP、小程序，依法采取限期整改、罚款、暂停相关功能、关停下架等处置处罚措施。

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