汤森路透推出生成式AI工具用于法律研究

划重点: - 汤森路透将生成式人工智能工具纳入其法律研究平台，可用自然语言提问并综合回答问题。 - AI-Assisted Research on Westlaw Precision 功能可让用户用自然语言提出复杂的法律研究问题，并通过引用汤森路透的 Westlaw 数据库提供综合回答。 - 该功能通过检索增强生成技术，确保 AI 工具只专注于 Westlaw 档案中的内容语言，以避免 “虚构” 案例名称或引文。

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:汤森路透于周三宣布推出新的生成式人工智能（AI）项目，包括将 GenAI 纳入该公司的法律研究平台，以帮助专业人士进行复杂的研究。这项名为 AI-Assisted Research on Westlaw Precision 的新功能允许用户以自然语言提出复杂的法律研究问题，并通过引用汤森路透的 Westlaw 数据库提供综合回答，该数据库汇集了150年的法律分析和内容，并提供相关法律权威问题的链接至其他来源。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

汤森路透的首席产品官 David Wong 和 Westlaw 产品管理负责人 Mike Dahn 告诉福克斯商业频道:“AI-Assisted Research on Westlaw Precision 可以帮助律师快速高效地找到答案，无论问题是简单的还是最复杂的。过去，这项研究可能需要花费数小时阅读文件、案件和法规等，现在有了这项技术，他们可以在几分钟内找到答案。而且它使用的是市场上最值得信赖的 Westlaw Precision 法律内容。这使他们有更多的时间专注于更高价值、更具战略性的工作。”

为了防止生成式 AI 工具 “虚构” 案例名称或引文，汤森路透的 AI-Assisted Research 采用检索增强生成（RAG）技术，使支撑该平台的大型语言模型仅专注于 Westlaw 档案中的内容语言。Wong 和 Dahn 解释说:“当被问到一个问题时，AI 会阅读 Westlaw 内容，找到对一些最困难问题的最相关答案，然后写下合成答案，并引用所提取的材料，以便对数据产生信心。”

汤森路透还计划升级名为 CoCounsel 的 GenAI 助手，在未来一年内将其进一步整合到公司的内容和产品中，并为其提供新的技能集。

通过 AI-Assisted Research 和 CoCounsel，该公司表示，使用该平台的律师和法律专业人员不仅可以享受到由 AI 支持的法律研究的好处，还可以利用它来起草、审查和总结法律文件。他们还可以使用这些工具监督合同的合规性，并从合同中提取相关数据进行进一步研究。

汤森路透新推出的 AI 工具以及计划推出的工具是使用汤森路透生成式 AI 平台开发的。Wong 和 Dahn 表示，该平台通过构建可重复使用的组件，帮助公司快速扩展其 AI 产品。他们解释道:“这是一个云原生技术平台，采用 API 优先的开发方法，并结合了汤森路透的用户体验和设计系统。它使汤森路透能够通过利用可重复使用的组件作为未来产品的基础模块，快速轻松地推出新的生成式 AI 技能。汤森路透生成式 AI 平台提供了一个安全、符合隐私规定且可靠的生成式 AI 开发平台。”

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