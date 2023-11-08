消息称亚马逊投资数百万美元培训巨大AI模型“Olympus”

划重点: 1️⃣ 亚马逊计划培训巨大的语言模型“Olympus”，希望能与OpenAI和Alphabet的顶级模型竞争。 2️⃣ “Olympus”拥有2万亿参数，有望成为目前最大的模型之一，OpenAI的GPT-4模型只有1万亿参数。 3️⃣ 亚马逊的培训团队由前Alexa负责人Rohit Prasad领导，该团队的目标是提供更吸引人的AWS服务，满足企业客户对顶级模型的需求。

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:亚马逊正投资数百万美元，致力于培训一个雄心勃勃的大型语言模型，该模型被代号为“Olympus”，希望能够与OpenAI和Alphabet的顶级模型竞争。据两位知情人士向路透社透露，这一消息令外界瞩目，但亚马逊拒绝置评。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据知情人士透露，“Olympus”拥有2万亿参数，这将使它成为目前培训中的最大模型之一，而OpenAI的GPT-4模型，被认为是最佳之一，只有1万亿参数。虽然细节尚未公开，但亚马逊的目标很明确，希望通过培训“Olympus”来提供竞争力更强的人工智能服务。

这一培训团队的领导者是Rohit Prasad，他曾担任Alexa的负责人，现在直接向亚马逊CEO Andy Jassy汇报。作为亚马逊的人工智能总科学家，Prasad将曾在Alexa AI和亚马逊科学团队工作的研究人员聚集在一起，共同致力于培训模型。

亚马逊已经培训了一些较小的模型，如“Titan”，并与AI模型初创企业合作，如Anthropic和AI21Labs，为亚马逊云服务（AWS）用户提供这些模型。亚马逊相信，拥有自家的模型可以使其在AWS上的服务更具吸引力，因为企业客户希望能够访问性能卓越的模型。

大型语言模型（LLMs）是支持从庞大数据集中学习以生成人类样式响应的AI工具的基础技术。然而，培训更大规模的AI模型成本更高，因为需要大量计算能力。今年4月的财报电话会议中，亚马逊高管表示，公司将增加对LLMs和生成式人工智能的投资，同时减少零售业务中的履行和运输。

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