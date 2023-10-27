.AI 域名价值飙升，总价值达450万美元

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:2023年，.AI域名市场迎来了显著的增长，将. ai作为Anguilla（安圭拉）的国别顶级域名(ccTLD)提升为一项重要的数字资产。这一增长的主要原因在于“AI”代表了人工智能，被认为是我们这一代最具颠覆性的行业。这些领域的蓬勃发展，正推动着.AI域名的需求与价值不断攀升。

最引人注目的交易发生在2023年10月10日，当时域名“you.ai”以70万美元的价格被收购。最初有猜测认为购买者是You.com，一家充分利用生成式人工智能的搜索引擎，但几天后揭示出购买者是HubSpot的创始人Dharmesh Shah。这位创业家并不陌生于高价购买域名，他在2022年以800万美元购得了Connect.com。如果你今天访问you.ai，你会发现它与Dharmesh.ai拥有相同的内容。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与此前的记录相比，这一交易额是巨大的，之前的记录为2023年8月Stack.ai的25.88万美元和一周前NPC.ai的25万美元。

在交易量方面，最新数据显示，2023年迄今为止已经有2160个.ai域名销售，总价值达450万美元。相比之下，2022年总共只有718个.ai域名销售，总价值约为87.87万美元。回顾2022年的销售数据，最高成交价为6.5万美元，对Arena.ai域名，其他知名交易还包括3.33万美元的Ledger.ai和3.05万美元的Predictive.ai。

这一趋势类似于2017年的首次代币发行（ICO）热潮，当时每个区块链和加密货币公司都采用了.io域名扩展名，这一域名扩展名很快被领先的科技初创公司采用。因此，Unite.ai就诞生了，它展示了2019年和2023年之间的价格差异。

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