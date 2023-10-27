华为：2023年前三季度实现销售收入4566亿元 同比增长2.4%

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，华为发布2023年前三季度经营业绩，实现销售收入4566亿元人民币，同比增长2.4%，净利润率16.0%。
华为轮值董事长胡厚崑表示:“公司经营结果符合预期。感谢客户、伙伴一直以来对华为的信任和支持。面向未来，我们将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力，为客户、伙伴和社会创造更大价值。”
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站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，华为发布2023年前三季度经营业绩，实现销售收入4566亿元人民币，同比增长2.4%，净利润率16.0%。
华为轮值董事长胡厚崑表示:“公司经营结果符合预期。感谢客户、伙伴一直以来对华为的信任和支持。面向未来，我们将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力，为客户、伙伴和社会创造更大价值。”
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10 月 11 日晚间，海信家电（SZ 000921，HK 00921）发布业绩预告。公告显示，海信家电预计 2023 年前三季度归母净利润23. 57 亿元-24. 66 亿元，同比增长120%-131%；扣非净利润19. 94 亿元–21. 03 亿元，同比增长157%-171%，延续了业绩的高速增长趋势。面对复杂多变的市场环境，海信家电的经营形势持续向好，展现出“长期主义”的发展韧性与活力。业绩快速增长，上市公司发展成果广受�
10 月 27 日，北汽蓝谷(SH.600733)发布第三季度报告称， 2023 年前三季度营业收入93. 08 亿元，同比增长63%。销量层面， 2023 年前三季度，公司在行业普遍降价促销、市场竞争激烈的大环境中，销量达到 54753 台，同比增长91%。营收与销量的显著增长，主要得益于公司有效推动“场景化造车”落地，持续提升极狐品牌的产品力，有效拓宽产品区间。通过提供“一部好车+细分人群体验�
中国移动今日发布公告，其前三季度营运收入为 7756 亿元人民币，同比增长 7.2%。其中EBITDA（未扣除利息、税项、折旧及摊销前利润）达到 2685 亿元人民币，同比增长 6.7%。中国移动股东应占利润为 1055 亿元人民币，同比增长 7.1%。移动客户数为 9.90 亿户，其中 5G 套餐客户数为 7.50 亿户；有线宽带客户数为 2.95 亿户。中国移动表示，在截至 2023 年 9 月 30 日的报告期间，该集团移动客户总数达到 9.90 亿户，其中 5G套餐客户数达到7.50亿户。同时，5G网络客户数达到4.25亿户。此外，在流量业务方面，前三季度保持稳定增长，并且手机?
Canalys公布数据称，2023年第三季度，全球个人电脑市场继续回升。尽管个人电脑的总出货量为6，560万台，同比下滑7%，但较二季度，回升了8%。华硕排名第五，出货490万台。
据国际数据公司（IDC）最新发布的报告，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场呈现出快速增长的态势。截至第三季度末，折叠屏手机出货量已达到196万台，同比增长了90.4%。这一趋势表明，在技术不断进步和市场不断扩大背景下，消费者对于折叠屏手机接受程度逐渐提高。折叠屏手机在过去被视为厚重且昂贵的产品类型，但随着技术的不断发展，这些弊端正在逐渐被解决。如今，轻薄设计已成为折叠屏手机的主流趋势之一，并成为消费者购买这类手机的关键因素之一。然而，仅凭轻薄设计无法满足消费者需求。在提供良好轻薄度的同时，折叠屏手机还需要?
传音控股发布2023年第三季度报告，实现营收179.93亿元，同比增长39.23%。实现净利润17.83亿元，同比增长194.86%；实现扣非后净利润17.34亿元，同比增长189.97%。传音控股在上半年实现了250.29亿元的营业收入和21.02亿元归属于上市公司股东的净利润。
10月10日，龙湖集团公布最新运营数据，9月公司实现销售额145.0亿元，环比增长11.5%，合同销售面积为98.0万平方米。1-9月累计实现合同销售额1376.2亿元，合同销售面积825.6万平方米。”在他们看来，重点布局一二线城市的优质房企将受益于需求端政策的落地和城中村改造的加速推进，如保利发展、龙湖集团、越秀地产、万科等优质房企，有望在需求回暖之际抢占市场先机。
欧洲让人期待已久的AI法案仍在争论中，因为欧洲各国无法就如何监管基础模型达成一致，预计在12月之前不太可能通过监管法案。目前掌握欧盟主席职务的西班牙正在推动对模型的漏洞进行更频繁的审查，并建立一个根据模型用户数量分级监管的系统。与一些其他国际参与者相比，欧盟的进展较慢，中国于今年8月颁布了相关规定。
IBM发布了2023年第三季度业绩报告。IBM董事长兼首席执行官ArvindKrishna表示:"对于全球企业言，技术仍然是差异化竞争和进步的重要源泉。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是IBM业务发展的基石。
微软发布了2024年第一财季财报，营收565亿美元，同比增长13%。微软营业利润为269亿美元，增长25%;净利润为223亿美元，增长27%。位居第三的是个人电脑业务，收入137亿美元，增长19%。
ChatwithGod是一个基于网页的与上帝对话服务。它提供以下核心功能: - 与上帝对话:用户可以像朋友一样,把内心的想法、烦恼、祈祷告诉上帝,上帝会给予回应和指导。 - 每日金句:提供来自《圣经》的日常启发金句。 - 祈祷请求:用户可以提交祈祷请求,由上帝回应指导。 - 增强信仰:通过与上帝的对话,用户可以提高对上帝的信仰和理解。 ChatwithGod使用先进的对话AI技术,模拟上帝的回复。它亲和、大方,可以提供积极的建议,帮助用户解决问题,增强信仰。服务免费使用。它适用于信仰上帝的用户,特别是在生活或信仰上遇到困惑时,可以获得上帝的指引。
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Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。
Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。
BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。
Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。
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Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。