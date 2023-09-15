Exactly：精准生成艺术家个性风格图像的AI平台

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:Exactly.ai是一个使用机器学习理解艺术家风格，并根据简单描述生成新的图像的先进图像生成平台。艺术家只需提供几张样本图像，Exactly.ai就可以训练出专属的AI模型，深入理解艺术家的独特风格。平台提供了多项核心功能，帮助艺术家简化创作流程，激发灵感创作。

体验地址:https://exactly.ai/

与传统的图像生成工具不同，Exactly.ai强调保护艺术家的创作权。整个AI模型以及生成的图像的著作权全部属于艺术家本人。艺术家可以通过描述语言指导AI生成理想中的图像，而无需担心版权问题。该平台致力于以合规的方式运用AI技术来帮助创意工作者。

Exactly.ai为用户提供了多种工具来提升图像质量和细节。增强图像分辨率的功能可以使生成结果更加精细锐利，提高质量至专业级。平台还提供了从草图生成完整图像的功能，极大节省了创作时间。用户可以选择使用平台预训练的著名艺术家风格模型，或者训练自己的专属AI。

该平台提供了免费和收费版本。免费版用户可以无限次体验平台功能和AI生成。高级付费用户可以享有更多生成次数、更大存储空间、更多样化的功能等。Exactly.ai致力于以合理的价格让更多艺术家使用AI辅助创作。

总体来说，Exactly.ai是一个友好、易用、功能强大的AI艺术创作平台。它以创新的方式运用AI技术来理解并生成艺术家独特的视觉风格，能够极大提升艺术家的创作效率，辅助他们创作出理想中的画作。这对于简化创作流程、激发灵感、节省时间具有重要意义。

核心功能:

- 用几张样本图像训练出个性化AI模型

- 生成遵循艺术家风格的新图像

- 提升图像质量和细节

- 从草图生成完整图像

- 预训练著名艺术家风格模型可选

- 保护艺术家创作权

（举报）