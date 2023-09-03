马斯克的 SpaceX 将为苹果 iPhone 的紧急求救功能发射卫星

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日消息:据 Nola 报道，苹果卫星合作伙伴 Globalstar 正在支付 SpaceX 的费用，以发射新卫星，用于更新通过卫星紧急呼救（SOS）的 iPhone 功能的通信网络。

根据披露的 SEC 文件，Globalstar 将支付 SpaceX 6400 万美元，支付将从 2023 年到 2025 年进行，这也是 SpaceX 计划发射卫星的时间。

苹果去年在新 iPhone 14 系列手机中推出了通过卫星紧急呼救技术。该技术允许 iPhone 14，iPhone 14 Plus，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 在没有 WiFi 或蜂窝连接的情况下联系紧急服务。

Globalstar 是苹果此项计划的合作伙伴，负责处理允许该功能运作的卫星。苹果在推出时表示，通过卫星紧急呼救技术的使用免费两年，目前尚未提供可能最终的收费方案。

Globalstar 将支付的 6400 万美元可能只是卫星运营成本的一小部分，而这部分成本将转嫁给了苹果，因此可以推断，苹果最终将对想要使用 SOS 选项的用户收取至少一小笔费用。

Globalstar 同意将其当前和未来的网络容量的 85％分配给苹果的 iPhone，同时 Globalstar 将提供和维护所有人员、软件、卫星系统等，并保持最低质量和覆盖标准。在 iPhone 14 系列手机推出之前，Globalstar 从一家加拿大公司购买了 3.27 亿美元的卫星设备，苹果还向 Globalstar 提供了 2.52 亿美元的借款。

苹果卫星紧急呼救技术在美国、加拿大、法国、德国、爱尔兰、英国、奥地利、比利时、意大利、卢森堡、荷兰、澳大利亚、新西兰和葡萄牙均可使用。

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