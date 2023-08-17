阿布扎比大学利用人工智能检测婴儿心脏病

本文概要: - 通过穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学开发的便携式超声波机器可以帮助挽救发展中国家数百万婴儿的生命。 - 人工智能技术结合预测诊断，可以快速发现未出生婴儿可能患有可治疗的先天性心脏异常。 - 这项研究的结果有望推广到卫生资源有限的发展中国家，提高婴儿心脏病的早期检测和治疗水平。

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:位于阿布扎比的穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（世界上第一所专注于人工智能的研究型大学）开发的便携式超声波机器及早发现婴儿心脏缺陷，可以帮助挽救发展中国家数百万人的生命。

该研究利用人工智能技术相结合进行预测诊断，扫描仪就可以发现未出生婴儿可能患有可治疗的先天性心脏异常的迹象。

通过将怀孕18至21周期间进行的扫描与其他匿名胎儿数据进行交叉检查，人工智能可以快速识别需要进一步医疗关注的潜在问题。这项研究的成果有望推广到卫生资源有限的发展中国家，减少医生检查妊娠扫描所花费的时间。

此外，研究人员还强调，人工智能技术并不是要取代医生，而是通过帮助解释和标记扫描结果，提供更好的医疗辅助。

如果能够及早发现婴儿心脏病并给予正确的治疗，每年有可能在全球范围内挽救数千甚至数百万人的生命。这项研究的成果对于改善发展中国家婴儿心脏病的早期检测和治疗水平具有重要意义，有助于降低婴儿心脏病导致的死亡和残疾风险。

（举报）