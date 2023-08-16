Redmi K60版今日开售 售价2599元起

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:Redmi K60至尊版将在今天上午10点开售，这款手机搭载了联发科天玑9200+处理器，最高可提供24GB+1TB的存储组合，售价从2599元起。

从配置上看，Redmi K60至尊版配备了最新的联发科天玑9200+处理器，这是联发科的旗舰级产品，采用台积电4nm工艺制程，性能相当强大。此外，该机型还配备了独显芯片X7和全新狂暴引擎2.0，支持100多款游戏的144Hz运行，是目前性能最强的Android手机之一。该机还将最高提供24GB+1TB容量版本，成为行业首批搭载24GB内存的手机之一。

屏幕方面，Redmi K60至尊版配备一块1.5K分辨率的国产OLED屏幕，采用华星光电C7材料，拥有2600尼特的峰值亮度和2880Hz的高频PWM调光。该机还采用了无屏幕支架设计，正面边框也将进一步缩小，带来更高颜值。

Redmi K60至尊版还拥有Redmi有史以来最强影像，搭载了一枚5000万像素的IMX800主摄镜头，拥有OIS+EIS双重防抖，能带来更加稳定的成像表现。该机还内置5000mAh大电池，支持120W有线快速充电。

此外，该机还支持北斗高精度定位、NFC3.0、网络自学习等众多功能，同时也是首款支持IP68级别防水防尘的Redmi手机。

售价方面，12GB+256GB版本:2599元、16GB+256GB版本:2799元、16GB+512GB版本:2999元、16GB+1TB版本:3299元、24GB+1TB版本:3599元。

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