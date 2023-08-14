文字工作者的灵感库！TextFX带你体验AI带来的全新创作视角

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:TextFX 是一款基于人工智能的工具，为说唱歌手、作家和文字工匠提供支持。它使用谷歌的 PaLM2大型语言模型，提供了10个功能，旨在通过生成创意文本和语言来拓展写作过程。

体验地址:https://textfx.withgoogle.com/

核心功能:

1. 比喻生成:通过 AI 生成创意比喻，为文本增加形象生动的描述。

2. 爆破式创作:以关键词为基础，AI 生成相关的创意词语和短语，帮助丰富写作内容。

3. 颠覆预期:AI 创造意想不到的句子结构和表达方式，为文本增添趣味性。

4. 链接生成:通过 AI 生成相关的主题词，帮助扩展写作思路。

5. 视角切换:提供不同的视角和人物角色的写作灵感，帮助创造多元化的故事。

6. 押韵生成:通过 AI 生成押韵的词语和短语，为歌词创作提供灵感。

7. 缩略词生成:AI 创造缩略词，帮助创作新颖的文本。

8. 融合创作:将不同文本进行融合，创造出新的句子和段落。

9. 情景创作:通过 AI 生成各种情景和背景，帮助构建故事情节。

10. 展开叙述:AI 生成连贯的文本，帮助创作者扩展故事。

（举报）