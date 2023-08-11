Newegg 新增 ChatGPT 支持的功能，提供AI评论摘要

本文概要:

1. Newegg 使用 ChatGPT 提供在线评论摘要，帮助消费者更快地了解其他客户的反馈。

2. AI 生成的评论摘要将以短语和段落形式呈现，提供关键词和详细信息。

3. 目前该功能仅在 Newegg 网站的桌面版本上可用，适用于具有足够评论的产品。

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:联络互动子公司Newegg 是一家知名的电子产品购物网站，该平台最近新增了一项引入 ChatGPT 支持的功能，旨在帮助消费者更轻松地进行在线评论分析。

该功能通过将客户的评论汇总成简洁的摘要，也就是 “评论摘要”，以及生成更长的 AI 段落摘要，让消费者不再依赖于综合评分，而是可以了解其他客户经常提到的关键词。比如，在购买显卡时，消费者可以看到快速的 “评论摘要”，其中提到 “无线圈噪音”，“合理的温度” 和 “零转速风扇模式”。

而下方的 AI 段落摘要则会提供更详细的信息，甚至指出其他客户遇到的问题。这项功能目前只在 Newegg 网站的桌面版本上可用，并且仅适用于具有足够评论的产品。

Newegg 的这一功能是购物网站利用人工智能的最新趋势之一。其他公司也推出了类似的 AI 辅助工具，例如 Mercari 的虚拟 AI 购物助手和 Wayfair 的客厅装修工具。通过更高效地查看真实客户反馈，消费者可以更轻松地做出购买决策。Newegg 将摘要标记为 “SummaryAI”，而原始评论仍位于常规位置。

这项功能的推出将极大地简化消费者的购物体验，Newegg 的品牌和网站体验总监 Andrew Choi 承认，“分析相关信息以做出购买决策的过程可能会很繁琐”。这一功能的推出将使消费者能够更高效地浏览真实客户的反馈，从而更快地找到适合自己的产品。

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