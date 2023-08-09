清华系面壁智能推出ToolLLM 提升大模型工具使用能力

斯坦福开发者发布了LLM微调工具Lamini，该工具被称为能为每个开发人员提供从GPT-3到ChatGPT的超能力。Lamini推出了全新的Alpha公测版，通过简洁的代码和快速的速度，让微调变得更加容易。这一工具的推出将极大地方便开发人员进行LLM模型的微调，为自然语言处理领域的研究和应用带来了新的机遇。