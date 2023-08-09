英特尔宣布将于 2026 年发布 Falcon Shores 2 芯片：专为人工智能和超级计算设计

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 透露，该公司正在研发一款名为 Falcon Shores 2 的新版本芯片，预计将于 2026 年发布。

Falcon Shores 2 芯片将继承第一代 Falcon Shores 芯片的设计理念，专为人工智能和超级计算而设计，并将于 2025 年发布。这一消息是在英特尔最近的财报电话会议上公布的。

除了 Falcon Shores 2 之外，Gelsinger 还提到了即将推出的人工智能芯片 Gaudi，其中 Gaudi2 已经开始销售，而 Gaudi3 则正在开发中。然而，并没有透露有关 Falcon Shores 2 更多的细节信息，在下个月举行的英特尔创新开发者展会上可能会有更多信息披露。

过去六个月以来，英特尔在企业 GPU 路线图方面面临着挑战。公司对其计划进行了调整和重组，包括解散原始加速计算系统与图形部门（AXG）并取消了几款即将推出的芯片项目，如 Falcon Shores 和 RiAlto Bridge。

Falcon Shores 系列芯片采用模块化设计，可以结合 GPU、AI 加速器和第三方 CPU 使用。英特尔旨在提供跨供应商灵活性以优化 CPU 与 GPU 的比率。

2026 年发布 Falcon Shores 2 芯片可能是英特尔为了跟上竞争对手（包括 AMD 和英伟达）在 GPU 市场上的进展而做出的回应。英特尔的目标是到 2025 年实现五个节点。

尽管 Falcon Shores 2 的具体细节和规格尚未披露，但英特尔对其芯片产品线，包括 Falcon Shores、Gaudi2 和 Gaudi3 充满信心。公司专注于改进其 AI 软件堆栈，以确保与这些芯片的兼容性。

尤其是在生成式人工智能领域，对 GPU 的需求增加，如特斯拉等公司已经出现供应短缺情况。英特尔旨在通过其人工智能芯片提供替代方案来与英伟达 GPU 竞争。

英特尔第一季度收入中包含了数据中心 GPU 额外收入，这很可能是由于 Ponte Vecchio 芯片销售所致。随着 Gaudi2 和 Gaudi3 的推出，预计该公司在人工智能市场表现将会有所提升。

（举报）