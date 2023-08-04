软银预计2024年后推出生成式AI产品

——企业需要的是根据其独特需求和自身数据量身定制的生成式AI在不到一年的时间里，我们已经从“应用AI助力业务经营”的范式，转变为各行各业几乎每家企业都在寻求如何把AI嵌入企业的战略核心——将我们带到了这个拐点的正是基础模型技术。IBM商业价值研究院CEO调研的最新研究发现，四分之三的CEO认为拥有先进的生成式AI的组织能够在竞争中获胜，43%的CEO表示他们的企业已经在使用生成式AI来为其战略决策提供信息。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是IBM业务发展的基石。