硅谷知名风投公司发布AI女友创建指南 鼓励程序员“上车”

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:硅谷风投公司 Andreessen Horowitz 最近在开发者网站 GitHub 上发布了一份详细的指南，教人们如何从零开始构建一个 AI 伴侣机器人。

这家风投公司在多个人工智能创业公司中投入了大量资金，其中包括价值数亿美元的 AI 伴侣初创公司 Character.AI。现在，他们似乎非常热衷于伴侣机器人，鼓励开发者自己动手制作。在众多潜在用途中，感情伴侣被列为首要用途之一。

Andreessen Horowitz在描述中写道:这些伴侣有很多可能的用例——浪漫（人工智能女朋友/男朋友）、友谊、娱乐、辅导等。该项目纯粹是为了成为开发者教程和入门堆栈那些对聊天机器人是如何构建感到好奇的人。

Andreessen Horowitz 对于将 AI 伴侣机器人引入主流的热情非常严肃。他们在五月份的一篇博客文章中介绍了一个名为 “情感层次结构映射到社交应用” 的图表，这个图表非常令人沮丧。在这个层次结构图表中，该公司认为，尽管在社交媒体上发帖和积累粉丝让我们可以被看到、受人欣赏和寻找归属感，但只有伴侣机器人才能真正让我们感受到 “被理解”。

尽管这些机器人之所以能给人以理解的感觉是因为它们模仿了人类之间的互动，但目前还不清楚伴侣机器人对人类是否真的有益。

有传言称，一个聊天机器人导致了一名比利时男子的自杀，而最近一起判决了一名犯罪嫌疑人发现自己在他的 Replika AI 伴侣中得到了对他的致命计划的支持。

同时，专家警告说，能够构建和控制一个 “完美” 的伴侣可能并不是培养健康的人际交往的最佳途径。

据了解，Andreessen Horowitz是一家总部位于美国硅谷的知名风险投资公司，成立于2009年。该公司的投资领域广泛，涵盖了人工智能、虚拟现实、区块链、安全等多个领域，并且投资了许多知名的科技公司，如Airbnb、Facebook、GitHub等。

Andreessen Horowitz发布的创建指南GitHub网址:https://github.com/a16z-infra/companion-app

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