FF第二阶段共创交付正式启动 计划8月中旬交付FF 91

特斯拉已经披露，他们在二季度生产47.97万辆电动汽车，向消费者交付46.614万辆，同比大增，环比也有增加，产量交付量双双创下新高。从乘联会等所公布的月度交付量数据来看，在特斯拉二季度交付的46.6万辆电动汽车，有半数是产自上海超级工厂的Model3和ModelY。作为特斯拉旗下目前已投产的4座整车工厂之一，上海超级工厂是特斯拉产能最高的工厂，在一季度就已具备年产超过75万辆电动汽车的能力，是他们重要的整车生产基地和出口基地，所生产的Model3和ModelY，除了供应国内市场，也在大量向欧洲等市场出口。