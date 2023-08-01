FF第二阶段共创交付正式启动 计划8月中旬交付FF 91

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:FF（Faraday Future）今天宣布第二阶段共创交付正式启动，并将向首批用户交付FF912.0Futurist Alliance。
同时，FF还顺利完成了FF912.0Futurist Alliance的所有合规性测试。
据悉，FF912.0Futurist Alliance的首个共创交付流程将于8月第二周开启。并计划于8月中旬向首位用户交付 FF912.0Futurist Alliance。
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站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:FF（Faraday Future）今天宣布第二阶段共创交付正式启动，并将向首批用户交付FF912.0Futurist Alliance。
同时，FF还顺利完成了FF912.0Futurist Alliance的所有合规性测试。
据悉，FF912.0Futurist Alliance的首个共创交付流程将于8月第二周开启。并计划于8月中旬向首位用户交付 FF912.0Futurist Alliance。
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贾跃亭领导的FF公司正在加快FF91的交付进度，预计第二批交付将比原计划提前。FF91已成功通过联邦机动车安全标准的碰撞测试要求，包括正面、侧面和背面碰撞测试。这款车型采用三电机驱动，总功率达到1050马力，扭矩输出达到1977牛米。
7月6日，WiNEXReady大临床批量交付发布会线上举行，卫宁健康副总裁兼CTO赵大平、研发总部总经理黄智勇和实施服务总部总经理周卫民线上参会。卫宁健康副总裁兼CTO赵大平发表讲话。“想他人想不到，做他人不敢做”，我们会坚持这条创新之路，这个过程道阻险长，更需要我们统一认识，积极主动地拥抱新产品、新模式、新做法，在追求卓越的道路上不断前行！
在向欧洲、新西兰等市场出口之后，上海超级工厂所生产的特斯拉ModelY，也将进入韩国市场。从外媒的报道来看，出口韩国市场的，将是后轮驱动版的ModelY，双电机全轮驱动长续航版和高性能版，预计会在明年进入韩国市场。但值得注意的是，与在国内市场销售的后轮驱动版ModelY相比，在韩国市场销售的版本，虽然最高时速与百公里加速时间都相同，但续航里程有明显区别，国内版本的续航里程是545公里，较韩国官网显示的350公里要高近200公里。
7月13日消息，据外媒报道，德国豪华汽车厂商梅赛德斯-奔驰已在官网宣布，他们的纯电动乘用车在二季度销售5.63万辆，远高于去年同期的2.52万辆，同比大增123%。而从外媒的报道来看，电动汽车销量同比大增的，还有德国的另一大豪华汽车制造商宝马。宝马集团公布的数据显示，他们在二季度交付88,289辆宝马及MINI纯电动汽车，同比增长117.5%，同比增长率再次超过100%。从宝马�
FF宣布，董事会批准向即将到来的特别股东大会提交一个补充议案。之前披露的按1:2至1:90的比例对公司普通股进行反向股票分割的提议将保持现有授权股份数量不变，从将总授权股数扩大到与反向股票分割相同的倍数。提出限制可授权股数提案，是为了帮助公司与市场在公司普通股授权股数与任何反向股票分割后已发行或预留的股数对比方面的预期保持一致，确保公司没有某些股东可能认为的不合理的高数量的尚未发行或预留的授权股数。
十年寒窗磨一剑，今朝出鞘试锋芒2023年，TMA移动营销大奖进入第10个年头。移动营销潮起浪涌，TMA大奖在各方力量的支持下破浪出，勇立潮头，其中网易传媒更是作为赛事独家战略合作伙伴，连续携手十载，共同见证了中国移动营销行业的起步与高速增长。TMA的初心是通过奖项和峰会打造4C商业生态圈，我们希望以十年为基石，开拓创新，勤耕不辍，期待在未来的十年里，与您一起，共创更美好的未来。
特斯拉已经披露，他们在二季度生产47.97万辆电动汽车，向消费者交付46.614万辆，同比大增，环比也有增加，产量交付量双双创下新高。从乘联会等所公布的月度交付量数据来看，在特斯拉二季度交付的46.6万辆电动汽车，有半数是产自上海超级工厂的Model3和ModelY。作为特斯拉旗下目前已投产的4座整车工厂之一，上海超级工厂是特斯拉产能最高的工厂，在一季度就已具备年产超过75万辆电动汽车的能力，是他们重要的整车生产基地和出口基地，所生产的Model3和ModelY，除了供应国内市场，也在大量向欧洲等市场出口。
马斯克的SpaceX公司推出的一款以Starship星舰为外形设计的打火机，引起了广泛的关注。这款打火机售价为175美元，预售已经结束，目前正在加紧生产，将从11月初开始交付。特斯拉还推出了一款Cyberquad玩具车，售价达到1.2万，但在二手平台上最高被炒到可10万元。
6 月 26 日，绿色与智能技术发展论坛暨《智慧园区以太全光网络建设技术规程》(以下简称“规程”)应用案例征集活动启动仪式在北京举办。来自中国建筑业协会绿色建造与智能分会、设计研究院以及网络方案提供商等在内的多位领导和专家出席会议，围绕智慧园区网络建设解读政策方针、宣贯标准规程、详析技术路线、分享实践经验，共话智慧园区和以太全光网发展与实践的
我们于路特斯官方了解到，路特斯ELETRE装载流媒体后视镜的量产车开启中国首批量产交付。该车可选的流媒体后视镜有两种外观，S版本搭载高亮黑流媒体外后视镜，需要通过选择外观碳纤维包升级为碳纤维流媒体外后视镜；R版本搭载碳纤维流媒体外后视镜已包括在R专属碳纤维包内。两车动力不同，零百加速分别是4.5秒和2.95秒；续航方面，两车电池组容量将超过100kWh，再加上电控四驱系统，S和R的CLTC续航里程分别为650km和560km。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。