苹果即将在欧洲、亚洲和中东推出返校优惠

苹果今天计划在英国和欧洲、亚洲、中东部分国家推出其年度“返校季”促销活动。在即将开启返校季教育优惠的国家，苹果的网站目前处于关闭状态。

在符合条件的国家，高等教育学生和教育工作者可以在购买指定的Mac和iPad时，获得苹果礼品卡、AirPods或Apple Pencil。

礼品卡在英国、法国、意大利、挪威、瑞典、波兰、爱尔兰、奥地利、荷兰、西班牙、葡萄牙、瑞士和丹麦提供。在英国，购买符合条件的设备可获得价值高达130英镑的礼品卡，在其他欧洲国家，金额最高为150欧元。

在德国、匈牙利、捷克共和国、比利时、土耳其、香港、中国大陆、越南、马来西亚和阿拉伯联合酋长国，购买Mac或iPad可免费获得AirPods或Apple Pencil。购买24英寸iMac、MacBook Pro或MacBook Air的客户可以免费获得带有Lightning外壳的AirPods3，而购买Mac mini的客户可以免费获得AirPods2。

可以额外支付一定费用升级到更高级别的AirPods，因此有资格获得AirPods2的客户可以升级到AirPods3或AirPods Pro，而有资格获得AirPods3的客户可以升级到AirPods Pro。购买iPad Pro或iPad Air的客户将获得免费的第二代Apple Pencil。

符合条件的设备包括MacBook Air、MacBook Pro、iMac和Mac mini，以及iPad Pro和iPad Air。

苹果提供其标准的教育折扣，学生可以通过每个国家的教育商店获得更低的Mac和iPad价格。学生还有资格以8折购买AppleCare+。

苹果的返校季促销活动在许多国家需要通过UNiDAYS进行验证，完整的条款和条件可在苹果针对各个国家特定网站的促销页面上查看。

返校季优惠将在每个国家的教育商店在几个小时后上线，并将持续到2023年10月23日。

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