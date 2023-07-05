高盛：生成式AI将极大提高音乐创作能力

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:高盛（Goldman Sachs）表示，生成式人工智能(AI)将导致音乐行业发生根本性变革，并为该行业提供“重大机遇”。

该公司在6月28日的报告中指出，生成式AI将极大地提升音乐创作能力并提高生产力。对于投资者对AI生成的音乐的担忧，如今年4月据称使用该技术创作的一首含有“假德雷克”的曲目，分析师表示这种担忧是“夸大其词”的。

分析师们指出，Deezer和Believe等公司正在使用AI来检测是否由AI生成的音乐曲目，而出版商正在与Spotify等流媒体网站合作，以删除人工生成的曲目。

高盛认为，音乐行业在保护知识产权方面做得很好，因为该行业由三家拥有大部分艺术家目录的大型公司主导。

分析师们补充道:“我们相信，鉴于音乐内容的持续低利用率、过时的流媒体版税支付结构和生成式AI的部署，音乐行业正处于另一次重大结构性变革的边缘。”

分析师们指出，流媒体使人们更容易接触音乐，但收入与消费量不匹配。高盛表示:“例如，我们估计过去5年音频流的收入每次播放下降了20%，Spotify音乐每小时流媒体收入比Netflix低4倍。”

高盛认为，由于音乐全球化，预计艺术家将更频繁地进行巡回演出，因此他们看好事件策划商Live Nation。他们还指出，年轻一代通过社交媒体更加关注表演者，这也将推动音乐行业的增长。

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