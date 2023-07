MIT微软证实GPT-4具备自我纠错能力 较弱的模型则没有这种能力

站长之家(ChinaZ.com)7月5日 消息:最近,麻省理工学院(MIT)和微软的研究学者发现,GPT-4在自修复方面表现出了有效能力,而GPT-3.5则没有。此外,GPT-4还能够对GPT-3.5生成的代码提供反馈。

大型语言模型(LLM)已经被证明可以从自然语言中生成代码片段,但在应对复杂的编码挑战,例如专业竞赛和软件工程专业面试时,仍然面临巨大挑战。最近的研究试图通过自修复来提高模型的编码性能,自修复是指模型反思并纠正自身代码中的错误。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2306.09896.pdf

从本研究的实验中,研究者得出以下发现:

考虑到检查和修复的成本,只有GPT-4的自修复能力能够提供性能收益;对于GPT-3.5,在所有配置下,修复的通过率低于或等于基线模型或无修复方法的通过率。

即使对于GPT-4,性能提升也是适度的(从66%提升到71%的通过率),而且取决于初始程序是否具有足够的多样性。实验的预算是使用7000个标记,约45个独立同分布(i.i.d.)的GPT-4样本。

使用GPT-4生成的反馈替代GPT-3.5对错误的解释,可以获得更好的自修复性能,甚至超过了基线的无修复GPT-3.5方法(从50%提升到使用7000个标记时的54%)。

使用人类的解释代替GPT-4自身的解释可以显著改善修复结果,从而使通过测试的修复程序数量增加57%。

爱丁堡大学的博士生符尧表示:“只有GPT-4具备自我改进的能力,而较弱的模型则没有,这一发现非常有趣,表明大型模型可能具有一种新型的涌现能力,即通过改进自然语言反馈来实现,这种能力可能只存在于模型足够成熟(大而整齐)的情况下。类似的能力在论文《Improving Language Model Negotiation with Self-Play and In-Context Learning from AI Feedback》中也有提及。”

