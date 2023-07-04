消息称iPhone15及Plus新增青绿色 采用磨砂玻璃材质

正如马克·古尔曼在他的PowerOn时事通讯中报道的那样，苹果正准备为AirPodsPro推出USB-C充电盒，大概是在今年秋天推出iPhone15系列阵容的同时，该阵容将从Lightning端口切换到USB-C端口。古尔曼表示，除了苹果在WWDC上宣布的其他iOS17AirPods功能外，苹果还在测试一项新的听力测试功能。苹果此前宣布，AirPodsPro将在今年晚些时候获得自适应音频功能，该功能可根据环境的音频在透明和降噪模式之间动态切换。