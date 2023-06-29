谷歌 DeepMind 首席商务官呼吁以安全、道德和包容的方式发展人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日消息:谷歌 DeepMind 的首席商务官 Colin Murdoch 敦促开发人工智能（AI）的人以安全、道德和包容的方式进行开发。

谷歌 DeepMind 是谷歌母公司 Alphabet 的子公司，专注于开发通用人工智能技术。在加拿大多伦多举行的 Collision 大会上，Murdoch 向数千名科技创新者强调了在 AI 创建过程中包容不同声音的重要性，以避免加剧现有的偏见。

他敦促开发 AI 的人们专注于构建一个「强大而负责任」的社群。「构建和部署 AI 的人需要代表更广泛的社会，」他说。

Murdoch 指出了谷歌 DeepMind 在确保负责任地构建 AI 系统方面的努力，例如与内部和外部利益相关者合作，包括伦理学家和政策研究人员在内的一系列专业人士。

在公司开发其 AlphaFold 系统（利用 AI 预测蛋白质的三维结构）时，Murdoch 表示邀请了 30 多名外部利益相关者的反馈意见，涵盖生物安全、生物学和制药等多个领域。

Murdoch 说：「没有一个组织能够独自完成这项工作，这就是为什么我们与许多组织合作，包括政府和监管机构，以便分享见解，促进创新，实现这些惊人的突破，同时减轻潜在的风险。」

他还谈到了如何利用 AI 目前和未来的应用，指出谷歌 DeepMind 的 AlphaFold 正在被牛津大学的研究人员用于加快疟疾疫苗的开发，并被科罗拉多大学博尔德分校的研究人员用于研究抗生素耐药性。

他还向观众展示了两个小机器人学会踢足球的视频，并表示，随着这种类型的 AI 技术的进步，机器人可以部署到矿山和其他潜在危险的工作场所，如建筑工地，或用于灾后恢复。

Murdoch 在演讲结束时提到，虽然他在 10 年前第一次见到谷歌 DeepMind 的联合创始人 Shane Legg 时就有了「AI 启示时刻」，但在过去的六到十二个月里，「集体的 AI 启示时刻」已经出现。

他总结道：「在未来，我知道还有更大的突破在等待着我们... 但重要的是我们以安全、道德和包容的方式进行。如果我们能做到这一点，成为负责任的管理者，我对我们的未来充满了希望。」

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