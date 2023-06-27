美国国会明确要求职员只能使用付费版 ChatGPT Plus

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:据美国数字新闻网站Axios 援引一份备忘录报道称，美国众议院首席行政官 Catherine Szpindor 解释了美国立法机构内部使用大语言模型应用的最新要求。

根据备忘录，Catherine Szpindor 对国会工作人员表示，办公室只允许使用付费版的 ChatGPT Plus，因为付费订阅版包含了保护数据所需的隐私功能。

这份备忘还明确了国会职员们只能以“研究或评估”的目的来使用ChatGPT Plus，禁止职员们将其加入日常的工作流。另外，职员们不允许向AI复制并提交未曾在社会公开的敏感信息。职员们也被要求修改ChatGPT的隐私选项，这样聊天记录被长期保存，并作为训练模型的语料。

Szpindor强调，除了ChatGPT Plus外，禁止在国会运行免费版ChatGPT或其他大语言模型软件。

今年4月份，美国国会大概购买了大约40个ChatGPT plus账号，费用为每月20美元，可无限期购买，并按先到先得的原则使用。由于防火墙的原因，工作人员无法通过众议院的内部服务器访问 ChatGPT。还指示国会不要将数据或敏感材料输入该平台，用户无法将 AI 生成的代码下载到国会设备上。

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