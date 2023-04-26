王小川称其用搜索的次数已经开始低于ChatGPT

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:据中国企业家杂志消息，近日，前搜狗 CEO王小川在接受中国企业家采访时表示，目前其用搜索的次数已经开始低于ChatGPT的次数。

王小川认为，OpenAI需要特别自由的环境，甚至无目的性，不是为了赚个钱，或者为了有一种商业回报，就是对事情本身的好奇。这种情况本身就跟科学精神更一致。搜索正好是ChatGPT的反面，细节都知道，抽象知识不会。ChatGPT是抽象知识会了，细节全忘了。就像一个相对论，一个量子力学，合在一块儿，才能构成更完整的一种智能。

谈及创业，王小川表示，首先，我是比较坚定一开始先从搜狗那边来搭团队。今天的时代不允许你开始由两三个人一点点去找。

第二，搜狗的团队离AI非常接近，很多人觉得无人驾驶是AI，搜索不是。其实搜索对AI的使用是非常多的，搜索也是数据、算力、算法，数据本身基本上是语言数据。搜狗其实是在语言数据上，到今天为止最有能力掌握数据的公司。此外，安全问题、意识形态问题等，搜狗也都是有成套的处理经验。

据了解，此前，王小川已注册人工智能公司「五季智能」 ，目前已经开始训练500亿参数的模型，争取年内发布国内最好的大模型和颠覆性的产品。

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