LeCun嘲讽：称LLM为随机鹦鹉，是对鹦鹉的侮辱

鹦鹉已经学会给自己的朋友打电话了!美国东北大学的研究人员发现，鹦鹉会在想自己的鹤鹤朋友时，主动给它们打视频电话，这让它们感到很幸福。

据了解，这项研究是由美国东北大学学生联合麻省理工学院、格拉斯哥大学开展的，18只鹦鹉参与了这项实验，它的摄影师会教它们如何使用平板电脑和手机互视频电话。

此项研究表明，鹦鹉具有更高层次的理解能力，比大语言模型更强。LeCun转发了这篇文章，评论道:「称LLM为随机鹦鹉，真是对鹦鹉的侮辱。」

而对于LLM和鹦鹉的差距，LeCun在评论区给出了更为详实的解释。“一只鹦鹉的大脑有20亿个神经元，4x10^12个突触。一只鹦鹉的基因组大约有10亿个DNA碱基对或250MB。只有一小部分编码大脑。而大脑不适合基因组。一个大语言模型为350GB。”

对此，网友纷纷表示赞同，称LLM当然跟鹦鹉没法比了。与数十亿年的进化相比，LLM算什么?

研究还发现，鹦鹉的交互模式与人类社会化的交互很像。

这些鹦鹉只要想，就会随时call自己的小伙伴，而且它们很明白，视频对面的，就是自己真正的鹦鹉同伴。

一位照顾鹦鹉的人说，这只鹦鹉通过视频从自己的朋友那里学会了很多技能，比如觅食、新的声音，甚至学会了飞。

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