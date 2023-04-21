清华AIR开源轻量版生物医药基础模型BioMedGPT

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:日前，清华智能产业研究院（AIR）开源轻量版BioMedGPT1.6B。据悉，BioMedGPT-1.6B是一个参数为16亿的生物医药领域轻量级科研版基础模型，具有跨模态与知识融合的特点，可以处理药物性质预测、自然语言类、跨模态等多种任务。

BioMedGPT-1.6B是清华智能产业研究院（AIR）团队正在做的BioMedGPT的单机轻量版，后者是一个适用于生物医药领域研发的通用大模型。

BioMedGPT-1.6B的开源是为了小试牛刀，同时让行业相关科研人员有东西可用。

项目特点:

BioMedGPT-1.6B是一个具备多个输入Encoder的模型，可以处理分子、蛋白质和文献等多个模态的输入，是首个将多模态知识引入模型的生物医药领域基础模型。

它可以将不同模态的输入进行统一表示处理，学习到不同模态之间的关联知识，具有“融会贯通”的能力。

BioMedGPT-1.6B的开源标志着生物医药领域的基础大模型正在逐渐成形。这个模型具有跨模态与知识融合的特点，可以增强模型的泛化能力和可解释性。

开源地址:https://github.com/BioFM/OpenBioMed

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